Bomba GF Vip, Retroscena choc: Nicola Pisu cacciato dallo studio e offeso, Signorini: “Sfigato di mer.a”. Cos’è successo

Le luci del GF Vip sono spesso accecanti e a volte servono a nascondere dei movimenti che accadono e che volontariamente non vengono ripresi dalle telecamere. Come quello di ieri sera che ha visto protagonista Nicola Pisu in uno scontro con gli autori del reality show e con Alfonso Signorini. Il presentatore era alle prese con le novità che stanno accadendo nella casa più spiata d’Italia e che nelle ultime puntate interessano in particolar modo le new entry. I Vipponi appena entrati hanno dato del movimento a delle dinamiche che ormai erano diventate ripetitive.

Uno di questi, in particolare, sembra essere attratto da Miriana Trevisan. Ricordiamo benissimo che durante la sua permanenza nel GF Vip Nicola Pisu si è più volte dichiarato innamorato della donna e l’ha sottoposta a un serrato corteggiamento. In un primo momento, lei ha accettato di buon grado le attenzioni che il ragazzo più giovane le riservava. Successivamente, ha probabilmente capito di avere a che fare con una persona troppo fragile e soprattutto troppo presa, e ha quindi deciso di allontanarlo. Al punto di sentirsi maggiormente libera dopo la sua uscita.

Insomma, tra Mirian Trevisan e Nicola Pisu non è finita molto bene e oggi, per il figlio di Patrizia Mirigliani, non deve essere semplice vedere la donna per cui ha provato un sentimento nel GF Vip alle prese con un altro flirt. Al contrario, Miriana Trevisan sembra averlo definitivamente dimenticato ed è più che contenta delle attenzione riservatele da Biagio D’Anelli. Stavolta, l’uomo più grande sembra sicuramente in grado di reggere il gioco senza incappare in esagerati sentimentalismi, ed è questo quello che probabilmente la single cerca. Ovviamente, Alfonso Signorini ha subito messo i puntini sulle i.

In una clip mandata in onda per mostrare ai telespettatori del GF Vip il rapporto che si sta creando tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, si sente la donna affermare “Finalmente un uomo”. Parole queste che potrebbero essere anche una frecciatina nei confronti di Nicola Pisu, da lei stessa definito solo un ragazzo. Ma veniamo in studio, dove si consuma il serale del reality show, tra pubblico, opinioniste e concorrenti eliminati. E’ qui che sarebbe avvenuto il litigio tra gli autori e Pisu, che quindi avrebbe deciso di uscire dallo studio arrabbiato.

Nicola Pisu ha rifiutato di intervenire in studio per commentare la clip che ha visto protagonisti Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Così, alcune talpe presenti in studio, hanno riportato che uno degli autori del GF Vip gli avrebbe urlato in faccia, per poi cacciarlo. Nicola Pisu, pur di non intervenire e quindi sottomettersi alle decisioni degli autori, avrebbe accettato l’allontanamento. La questione sarebbe poi terminata con delle parole molto dure da parte di Alfonso Signorini: “Sfigato di merda”. Chissà se venerdì il ragazzo tornerà o se la sua poltrona resterà vacante.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bomba GF Vip, Retroscena choc: Nicola Pisu cacciato dallo studio e offeso, Signorini: “Sfigato di mer.a”. Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.