bomba-gf-vip,-retroscena-su-giovanni-ciacci-e-le-sorelle-selassie.-sono-stati-fidanzati,-lo-scoop

Giovanni Ciacci è stato espulso dalla casa del Grande Fratello Vip a causa di un provvedimento disciplinare. Il caso di Marco Bellavia ha avuto una incredibile risonanza mediatica in Italia. Il pubblico si è raccolto intorno all’ex protagonista di Bim Bum Bam, che nella casa più spiata d’Italia ha portato una nuova storia da raccontare: quella della depressione. Sono anni che i personaggi famosi utilizzano i reality per raccontare le proprie esperienze personali e cercare di sensibilizzare la società in merito ai loro problemi. Ma è la prima volta che davanti alle telecamere vengono mostrati problemi psicologici.

La diversità è ormai accettata, così come le malattie, così come i problemi alimentari. Sempre, i Vipponi che hanno esposto questo tipo di disagio hanno ricevuto conforto e comprensione. Probabilmente perché i loro problemi erano anche in tendenza e rappresentavano quelli di moltissimi italiani. Il caso di Marco Bellavia ha dimostrato che quando una malattia non fa scalpore, non viene capita, non viene accettata e anzi viene criticata. Così come ha fatto Giovanni Ciacci insieme a molti dei suoi compagni di percorso nel Grande Fratello Vip. La verità è che della depressione non si parla abbastanza.

Marco Bellavia ha avuto il coraggio di portarla in televisione e si è ritrovato ad avere tutti contro. A nulla sono serviti i suoi tentativi di integrarsi: è stato trovato ridicolo e patetico. E Giovanni Ciacci è stato tra quelli che più di tutti lo hanno accusato. Soltanto per aver ricevuto da lui una nomination, l’uomo ha deciso di dover sfogare tutta la sua rabbia sul concorrente che, in quel momento, era il più debole all’interno della casa del Grande Fratello Vip. E questo ha fatto particolarmente arrabbiare i telespettatori del reality, che hanno deciso di conseguenza di eliminarlo dallo show.

Probabilmente su Giovanni Ciacci ha influito anche per la sua storia personale. Lui è omosessuale ed è malato di HIV. E Nella casa del Grande Fratello Vip ha deciso di condividere questo suo problema con l’Italia intera. Ha affermato che bisogna combattere contro l’ignoranza delle persone, che trattano ancora gli affetti da questa malattia come degli appestati. Ha specificato di essere sempre sotto controllo e di poter condurre una vita normale grazie all’aiuto dei dottori. Proprio per questo la sua esperienza personale è in netto contrasto con il suo comportamento nei confronti di Marco Bellavia.

Nel 2018 ha confessato aver avuto una storia con il principe etiope Christian Hailee Selassie, fratello delle celebri princess che hanno partecipato del Grande Fratello Vip6. Dopo la fine della relazione con Christian Selassie, ha conosciuto Damiano Allotta, la relazione ha visto molti alti e bassi ed è stata molto intensa, tanto che avevano pensato anche di sposarsi. E’ terminata dopo oltre un anno ed è stato lo stesso Ciacci a dichiararlo sui social. Attualmente è single.

Nonostante la sua espulsione, Giovanni Ciacci non abbandonerà facilmente il mondo del piccolo schermo. Lui è stato conosciuto come costumista grazie a Valeria Marini, ma ha raggiunto il vero successo sulla Rai quando è stato un esperto stilista di Detto Fatto. A Ballando con le Stelle è stato il primo concorrente a voler ballare con un uomo come maestro, Raimondo Todaro. Lo abbiamo visto in diversi salotti televisivi come opinionista. Al Grande Fratello Vip è stato il primo Vippone con l’Hiv, al punto che Alfonso Signorini ha dovuto cambiare il regolamento per lui. Sicuramente lo vedremo fare ancora molto altro.

