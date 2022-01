Bomba Gf Vip, Scoppia il caos in casa, Katia Ricciarelli furiosa si scaglia contro Manila. Schiaffi in faccia, “Ora è troppo, Inaccettabile”

“Le mani addosso!”. GF Vip, Katia Ricciarelli furiosa dopo gli ultimi fatti: è guerra con la concorrente top. Katia Ricciarelli, ancora tu. La soprano ormai protagonista assoluta al Grande Fratello Vip ne ha combinata un’altra che susciterà sicuramente l’ormai ‘consueto’ polverone mediatico. Da settimane non solo il comportamento, le frasi, i gesti della vippona, ma soprattutto il trattamento riservato a lei da Alfonso Signorini e la produzione del reality fa storcere il naso a molti. Il pubblico non accetta disparità di trattamento.

Quando ad esempio Kabir Bedi se n’è andato dalla camera perché i coinquilini si lamentavano del suo russare e ha dormito sul divano qualcuno ha tirato in ballo il fatto che Katia possa invece dormire da sola. L’eccezione era stata in realtà concessa anche a Patrizia De Blanck nella precedente edizione. In ogni caso negli ultimi giorni sono andate in tendenza su Twitter diverse critiche all’ex moglie di Pippo Baudo. Da quelle per le frasi ritenute razziste al comportamento tenuto da Katia dentro la Casa.

In queste ore si sta parlando moltissimo – e non potrebbe essere altrimenti – dell’ingresso nel GF Vip di Delia Duran, moglie di Alex Belli. La modella, appena varcata la soglia della Casa, ha dichiarato guerra a Soleil Sorge. Poi però ha avuto un momento di sconforto e ha confidato il dolore, la sofferenza che anche adesso prova per quello che è successo tra il marito e l’influencer. Lo ha fatto parlando con Manila Nazzaro e l’ex miss Italia ha provato a rincuorarla come meglio poteva.

Katia Ricciarelli, notando il comportamento di Manila Nazzaro con Delia Duran, è andata subito da Soleil Sorge. All’influencer la soprano ha dichiarato che considera sbagliato il modo in cui Manila si sta relazionando con la modella. Anzi le parole esatte sono state queste: “È stata Manila che se l’è è andata ad abbracciare, le volevo dare una sberla”. Katia ha detto quindi la sua su quello che sta avvenendo negli ultimi giorni al Grande Fratello Vip. Venerdì scorso l’ingresso di Delia Duran ha portato un bel po’ di elettricità nell’aria.

Soleil dopo le accuse ha sferzato la moglie di Alex: “C’è stato un momento di sbando tra di noi, è sicuro che le emozioni si siano alterate, non c’era l’intenzione di avere altro. Io vedo adesso una farsa televisiva, non so se ve la siete preparata prima, credo che ci sia un rapporto molto più intenso tra me e Alex che nel vostro matrimonio”. Poi è arrivata Manila a dar man forte a Delia. E Katia non l’ha mandata giù. Che dire? Se vi dovesse servire un po’ di pepe per il vostro pranzo sapete già dove trovarlo…

L’articolo Bomba Gf Vip, Scoppia il caos in casa, Katia Ricciarelli furiosa si scaglia contro Manila. Schiaffi in faccia, “Ora è troppo, Inaccettabile” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.