Bomba Gf Vip, Signorini fatto fuori: Fuorionda choc del conduttore. “Quel che ha fatto è grave”. Cos’è successo

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 6 di venerdì sera è emerso che Alfonso Signorini ha condotto il programma con la febbre alta. Questo ha scatenato non pochi commenti in merito, soprattutto a causa del grave momento, causato dalla pandemia, che stiamo vivendo. A diffondere la notizia è stato Fanpage che ha inoltre rivelato il risultato dei controlli anti-COVID che sono stati fatti a tutti prima della puntata. A suscitare polemica sono state anche le intenzioni del conduttore all’ingresso di Raffaella Fico in studio dopo l’eliminazione.

GF Vip 2021, Polemiche contro Alfonso Signorini

La puntata del GF VIp 6 andata in onda venerdì sera ha visto come sempre Alfonso Signorini al timone del reality, ma qualcosa era diverso. Il conduttore infatti era in studio con la febbre a 38° e questa notizia ha sollevato serie questioni in merito al rispetto delle norme anti- COVID. E’ stato poi reso noto che a tutti era stato fatto il tampone, Signorini compreso, per fortuna risultato negativo, Questo però non ha evitato l’innescarsi delle polemiche.

L’uscita di scena di Raffaella Fico e l’arrivo nello studio del GF Vip 6

Sotto i riflettori anche l’eliminazione di Raffaella Fico in quanto al suo ingresso in studio Alfonso Signorini avrebbe voluto abbracciarla, ma gli autori l’hanno bloccato poco prima. E’ così che il conduttore ha intervistato la showgirl da lontano e mantenendo le distanze. Se così non fosse stato ci sarebbe stato in ogni caso incauto e irrispettoso delle norme che prevedono distanza, soprattutto nel caso di stati febbrili e sintomi influenzali.

GF Vip 6, le dichiarazioni di Alfonso Signorini in merito al Covid 19

Il conduttore stesso ha rivelato di essersi ammalato di Covid 19 subito dopo la fine della scorsa edizione del GF Vip e in merito ha detto: ” Pensavo di essere forte visto che avevo vissuto sulla mia pelle la malattia, ma il Covid è una malattia bastarda, diversa da tutte le altre“. Specifica poi che il periodo in cui è stato male lo ha segnato molto e che non è affatto stata una passeggiata uscire dall’incubo del Coronavirus.

Restano comunque una marea di dissensi sulla presenza di Alfonso Signorini, nello studio del Grande Fratello Vip 6 con la febbre e si chiede anche che si prendano provvedimenti al riguardo. E’ in effetti vietato ancora avere contatti con stati febbrili e sintomi potenzialmente covid. “Il tampone potrebbe positivizzarsi dopo” è quello che infatti affermano alcuni fan. Insomma Gf vip a rischio per Signorini? Staremo a vedere

Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bomba Gf Vip, Signorini fatto fuori: Fuorionda choc del conduttore. “Quel che ha fatto è grave”. Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.