Bomba Gf Vip, Signorini furioso a fine puntata caccia Lulù: “Vai fuori dalla casa”. Cos’ha fatto di così grave. Fan sotto choc

Lulù Selassiè fa infuriare Alfonso Signorini: “Vai fuori dalla casa del GF Vip”. Sul finire della puntata del GF Vip 6 ci sono state le nomination palesi. E Alfonso Signorini ha iniziato da Lulù Selassié la girandola delle votazioni. Quest’ultima ha subito dichiarato di voler nominare Manila Nazzaro non dando una motivazione valida. Per tale ragione Alfonso Signorini si è arrabbiato molto con Lulù Selassié, arrivando addirittura a dire che se fosse per lui la caccerebbe fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 6 seduta stante: “Non hai motivo per nominare? Allora vai fuori dalla casa del GF Vip! E’ una sciocchezza…Stai sprecando delle carte da giocare importanti…”

Lulù Hailè Selassiè al Grande fratello Vip non si è però scomposta più di tanto rispondendo per le rime ad Alfonso Signorini: “Voi continuate a mettere gente tra gli immuni e così facendo non ci mettete in condizione di votare…” Alfonso Signorini, che stasera ha stuzzicato Maria Monsè, ha però subito fatto presente a Lulù Selassié al GF Vip 6 che gli immuni vengono votati di volta in volta dagli stessi inquilini della casa più spiata dagli italiani.

Alfonso Signorini punta il dito contro Lulù Selassié al GF Vip: “Non accetto questa nomination”

Successivamente Lulù Selassié ha però fatto presente che molto probabilmente quegli immuni non sono tra i suoi preferiti e magari lo sono quelli che non hanno ottenuto questo privilegio. Alfonso Signorini al GF Vip è rimasto però fermo sulle sue posizioni, asserendo senza indugio alcuno di credere che Lulù Selassié stia dicendo delle fesserie:

“Ma cosa stai dicendo? Non accetto questa nomination o mi dai una motivazione o la annullo…” In aiuto di Lulù è intervenuta Manila Nazzaro, che ha voluto suggerirle la motivazione. Ma non è finita qua perchè Alfonso Signorini ha poi dato un ultimatum a Lulù Selassié: “Questo è un problema che va risolto…Non voglio ritrovarmi anche la prossima settimana in questa situazione perchè allora esci dal Gf Vip …Se non stai alle regole del gioco esci…La concorrente si deve esporre…”

Le tre sorelle Selassié, nonostante siano tre concorrenti separate, hanno nominato tutte Manila Nazzaro insospettendo le altre concorrenti e anche Alfonso Signorini che ha avvertito come in questa puntata farà finta di nulla, ma se dovesse accorgersi che le tre sorelle si mettono d’accordo prenderà dei provvedimenti (Agg. Adriana Lavecchia).

GF Vip, Francesca Cipriani incontra sua mamma Rita

Un momento speciale per Francesca Cipriani che la settimana scorsa ha ricevuto la proposta di matrimonio in diretta dal suo fidanzato Alessandro tra la gioia di tutti gli altri concorrenti. La ragazza parlando del suo matrimonio propone al conduttore di essere il suo testimone di nozze.

Entrata all’interno della nave dell’amore Francesca Cipriani dove ha incontrato sua mamma Rita che le ha voluto augurare tutto il bene del mondo: “Sono contenta” e ha voluto lasciare un messaggio a sua figlia: “Non mi devi chiedere scusa. Chi è vittima non deve sentirsi in colpa, è stata solo colpa di quel carnefice”. La madre di Francesca ha voluto poi confessare a sua figlia: “Sono molto contenta, Alessandro è una persona fantastica”.

Miriana rientra in casa e condanna al televoto Carmen Russo

Adesso è il momento di nuovi chiarimenti all’interno del Grande Fratello Vip 2021: quello tra Carmen Russo e Manila Nazzaro per via delle nomination di quest’ultima nei suoi confronti, soprattutto a causa di quella dello scorso lunedì che ha portato la donna in nomination. Secondo Manila Carmen non è vera all’interno della casa affermando: “È molto più furba di quello che credete”. Anche le due opinioniste si sono espresse sul comportamento di Carmen, in particolare Adriana Volpe commenta: “Ci sono state tanti momenti in cui Carmen non si è espressa. Lei ascolta ma non si esprime e il silenzio pesa di più di un attacco verbale. Chi assiste e non prende una posizione, secondo me fa male”. Carmen Russo ha esposto le sue ragioni: “Io cerco di avere un buonsenso che mi faccia stare bene” e riferendosi a Manila commenta: “Io guardo al contenuto e non alle parole”. Intanto Miriana, ha fatto il suo ingresso all’interno della casa per scegliere chi tra le altre donne in nomination con lei andrà al televoto durante la prossima puntata per l’eliminazione definitiva: la showgirl condanna Carmen

Eliminazione per Miriana, ma in realtà è la preferita del pubblico

All’interno dello studio del Grande Fratello Vip 2021 sono arrivate le “quattro regine della notte” per scoprire chi tra di loro dovrà abbandonare la casa. Alfonso Signorini comunica subito il verdetto alle tre donne, la concorrente eliminata è Miriana Trevisan anche per questa sera non in maniera definitiva, la donna è stata la più votata dal pubblico come favorita e non abbandonerà il reality neanche questa sera. La showgirl grazie al voto del pubblico sarà immune. Le nuove concorrenti parlano della loro prima settimana al Grande Fratello Vip 2021

Alfonso Signorini ha informato le quattro donne in nomination al Grande Fratello Vip 2021 che questa sera scopriranno chi tra di loro non dovrà più fare il suo rientro in casa direttamente all’interno dello studio di Cinecittà. Adesso è arrivato il momento per Alfonso Signorini di scoprire le nuove concorrenti del Grande Fratello Vip, concentrandosi soprattutto su Patrizia Pellegrino che fin dal suo ingresso in casa ha provocato numerose liti, soprattutto con Soleil Sorge, Alex Belli e Katia Ricciarelli. Davide interpellato da Alfonso ha ammesso: “Non mi espongo” mentre Manila Nazzaro ha subito commentato il carattere di Patrizia che è entrata subito nei meccanismi della casa.

Anche il secondo dei nuovi ingressi della casa del Grande Fratello Vip Maria Monsé ha raccontato un episodio avuto con Giucas Casella che ha rifiutato di voler dormire con lei nel suo letto, l’illusionista ha poi confessato: “Io non so dormire con qualcuno nel letto, anche con Valeria dormiamo in due letti separati”.

Giucas Casella svela le sue mille conquiste al GF Vip 2021

Adesso è arrivato il momento per Giucas Casella di parlare di una sua confessione su una vecchia conquista del passato: Patrizia De Blanck. Alfonso Signorini ha voluto approfondire con il diretto interessato tutte le donne conquistate dall’illusionista approfondendo la sua relazione con “Armando” nome fittizio inventato dal conduttore per provocare Giucas, per poi mostrare il video della confessione sulla sua relazione con Patrizia De Blanck con Manila Nazzaro.

Giucas Casella confessa di non aver mai detto a Katia Ricciarelli di essere impegnato con la sua compagna Valeria quando i due si sono frequentati. Ritornato all’interno della casa Carmen Russo ha voluto confessare all’illusionista di essere a conoscenza di sue relazione importanti di cui non può fare i nomi, e Giucas Interviene: “Isabel Pisano, che ha sposato quello che ha fatto l’inno francese”, parentesi spagnola messa da parte, Alfonso Signorini ha detto di essere sempre pronto ad una risposta di Patrizia De Blanck.

Pace fatta tra Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli, abbracciati all’interno della casa

Delia Duran ha fatto il suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 per dirgli: “Sono venuta qui per due motivazioni importanti, cinque mesi fa ci siamo scambiati le promesse di matrimonio, poi sono venuta anche perché voglio dei chiarimenti, e voglio dirti che sono l’ultima persona che vuole rovinare il tuo percorso” poi la donna ha voluto ribadire la sua posizione: “Dal primo momento in cui ci siamo visti ad oggi non ci sono stati cambiamenti, va bene l’amicizia ma i tuoi atteggiamenti fuori dalla casa sono visti malissimo”.

Alex, che finalmente ha potuto avvicinarsi a sua moglie ha cercato di tranquillizzare la donna ribadendole: “Il nostro amore non verrà scalfito da niente”.

Pace fatta all’interno della coppia, dopo che Alex ha ribadito più e più volte di avere occhi solo per lei convincendo la donna che dopo le parole di suo marito è apparsa molto più tranquillizzata e di buon umore, tanto da scherzare e chiacchierare con Soleil all’interno della casa.

