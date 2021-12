bomba-gf-vip,-signorini-sostituisce-la-bruganelli-con-laura-freddi.-lei-sbotta-furiosa:-il-commento-che-nessuno-si-aspettava

Lunedì 3 gennaio 2022, come da accordi, Sonia Bruganelli non sarà presente al Grande Fratello Vip in qualità di opinionista. No, nessuna ripicca nei confronti di Alfonso Signorini, con il quale ha avuto un forte diverbio in diretta la scorsa settimana. Semplicemente la produttrice non potrà essere in studio in quanto sarà a Dubai con il marito Paolo Bonolis e il resto della famiglia a trascorrere le vacanze di Capodanno. Chi la sostituirà? Udite udite, l’ex fidanzata di Bonolis, vale a dire Laura Freddi (ed è così che Signorini, e non Sonia, che serve la propria vendetta).

A riferire la notizia è stato il portale TvBlog che parla di ‘notizia bomba’ trapelata a tardo pomeriggio, lungo la giornata di martedì 28 dicembre. Signorini, tra tutte le showgirl che poteva scegliere, ha virato proprio sull’ex compagna di Bonolis: colpo da istrione. E ci sarà pur un motivo se il direttore di Chi Magazine è considerato il re del gossip. A proposito di gossip…

Pare che il demiurgo del GF Vip abbia messo a segno un altro colpaccio. Sempre nelle ultime ore, il giornalista di Libero Quotidiano Francesco Fredella ha reso noto che il 3 gennaio entrerà nella Casa più spiata d’Italia, oltre a Kabir Bedi (già annunciato lunedì 27 dicembre), anche Delia Duran. Esatto, proprio lei, la moglie o fidanzata (e chi ci capisce più niente) di Alex Belli. La notizia è in attesa di conferma ma pare che i giochi siano chiusi, tanto che l’attrice sarebbe in questo momento in quarantena, per poter accedere al reality show. Popcorn già in preparazione.

Laura Freddi: perché è finita con Bonolis e il rapporto con Sonia Bruganelli

Laura Freddi e Paolo Bonolis hanno vissuto una lunga e importante love story tra il 1990 e il 1995. L’incontro che fece scoccare la scintilla avvenne durante la produzione di Non è la Rai. La relazione finì poi su un binario morto per una mancanza di incastri e non per dei tradimenti. “Non è stata una questione d’amore: diciamo che non ci siamo trovati con i tempi. Però non ho nulla da recriminargli, anche perché parliamo di una vita fa: sono passati ventisei anni!”, ha spiegato recentemente la Freddi al settimanale DiPiù. La 49enne romana, sempre in merito alla conclusione dell’amore con il conduttore, ha parlato anche con Novella2000.

“Quando ho rivisto Paolo ad Avanti un altro gli ho chiesto: “Perché le persone dopo trent’anni ancora ci chiedono perché ci siamo lasciati?”. Io me lo sono scordato, non me lo ricordo più. La memoria si è azzerata…”. Al magazine diretto da Roberto Alessi, Laura ha anche confidato di aver un buon rapporto con la Bruganelli: “Abbiamo appianato, chiarito tutto. Azzerato ogni diceria”. Tutto bene quel che finisce bene? Chissà… E chissà come Sonia reagirà alla notizia che Signorini, per sostituirla, ha scelto l’ex storica del marito.

Sonia Bruganelli stupisce su Laura Freddi: il commento che nessuno si aspettava

Sarà quindi Laura Freddi a sostituire Sonia Bruganelli, in qualità di opinionista del Grande Fratello Vip, nella puntata di lunedì 3 gennaio. La moglie di Paolo Bonolis passerà infatti l’ultimo dell’anno a Dubai e non potrà essere presente nella prossima diretta del GF Vip. La notizia, trapelata proprio ieri, ha fatto molto discutere proprio perchè Laura Freddi è stata per anni la compagna di Paolo Bonolis, marito di Sonia Bruganelli. In molti hanno letto la sostituzione come una scelta “strategica” fatta da Alfonso Signorini, in realtà non è così. Sonia Bruganelli ha infatti rotto il silenzio su Laura Freddi e su Instagram Stories ha commentato molto infastidita dalle dicerie: “Lo abbiamo deciso insieme”.

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli fa gli auguri a Laura Freddi: “Daje tutta!”

Per sottolineare di essere totalmente d’accordo con la scelta di Laura Freddi come sua sostituta il 3 gennaio al GF Vip, Sonia Bruganelli ha voluto usare i social per lanciare una messaggio alla collega: “Laura Freddi daje tutta!”. Insomma, nessun attrito tra la moglie di Paolo Bonolis e la sua ex che, al contrario, hanno dimostrato di spalleggiarsi. Intanto ferve l’attesa per la prossima puntata del Grande Fratello Vip che punterà i riflettori sul nuovo triangolo sentimentale formato da Alessandro Basciano, Sophie Codegoni e Jessica Selassiè.

Sonia Bruganelli, pausa relax a Dubai: quando tornerà al Grande Fratello Vip

Intanto Sonia Bruganelli si sta godendo le vacanze a Dubai tra spiagge bianche e cocktail, pronta a tornare in Italia molto probabilmente per la diretta del 10 gennaio del Grande Fratello Vip e riprendersi il suo posto togliendolo nuovamente a Laura Freddi. A partire da quella data tornerà infatti anche il doppio appuntamento con il reality, che questa volta sarà ogni lunedì e giovedì fino al 14 marzo, salvo cambi di palinsesto imprevisti.

Fateci sapere la vostra opinione su questo nuovo piccolo commentando sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bomba Gf Vip, Signorini sostituisce la Bruganelli con Laura Freddi. Lei sbotta furiosa: Il commento che nessuno si aspettava proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.