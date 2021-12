Bomba Gf Vip: Signorini sostituisce tutti i concorrenti. Mai successo prima. Ecco chi viene e chi va

GF Vip 6, nuovi ingressi: Signorini cambia tutto. Le sostituzioni. Alfonso Signorini rimescola le carte: pare che al GF Vip 6 sia saltato l’ingresso di un’ex naufraga. Il padrone di casa è subito corso ai ripari ma non solo. A quanto pare ben tre vip che sarebbero dovuti entrare nella casa sono stati sostituiti all’ultimo momento. Intanto altri inquilini già si preparano per uscire e non restare dopo il 18 dicembre. vediamo quindi che succedde.

Sono trascorsi più di 80 giorni dall’inizio del GF Vip 6 e intanto la casa più spiata d’Italia continua ad aprire le proprie porte a nuovi concorrenti. Nelle scorse settimane sul web sono circolate indiscrezioni sui vip che sarebbero entrati in gioco ma, stando alle ultime indiscrezioni, Alfonso Signorini avrebbe nuovamente stravolto tutto.

Tra i nuovi ingressi al Gf Vip pare sia saltato quello di un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Ma nessun problema, il padrone di casa ha subito pensato alla sostituzione: al suo posto entrerà un’ex di Gabriel Garko. Insomma, anche per questa edizione del reality di Mediaset, le sorprese e gli imprevisti continuano a non mancare. Non solo anche altri due vip che dovevano fare il loro ingresso sono saltati ma sui loro sostituti ancora non si hanno informazioni certe.

Grande Fratello Vip 6, nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia: entra un’ex di Gabriel Garko?

La casa più spiata d’Italia nelle ultime settimane ha già riaperto le porte a nuovi concorrenti: Patrizia Pellegrino (eliminata lunedì 6 dicembre), Maria Monsé, Biagio D’Anelli, Giacomo Urtis e Valeria Marini. Ma questi non sono stati i primi e non saranno nemmeno gli ultimi. Difatti, presto Alfonso Signorini darà la possibilità ad altri vipponi di entrare nel Gf Vip. Tra questi, come rivela Dagospia, potrebbe esserci un’ex di Gabriel Garko: Eva Grimaldi. L’attrice dovrebbe prendere il posto di Vera Gemma, ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021.

Ma non sono finiti i colpi di scena al Gf Vip. In questa edizione infatti ci sarà il maggior numero di vipponi che lasceranno alla data stabilita senza continuare fino a marzo. Tra i certi di questa cosa troviamo Aldo Montano, Carmen Russo e Davide che già hanno annunciato questa decisione. Ma non solo. Ad Andare via potrebbero essere anche Manuel, Francesca e Giucas Casella. Insomma un nutrito gruppo di vipponi che sconvolgerebbe tutte le dinamiche della casa.

Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bomba Gf Vip: Signorini sostituisce tutti i concorrenti. Mai successo prima. Ecco chi viene e chi va proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.