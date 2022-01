Bomba Gf Vip, Signorini viola il regolamento per proteggere Katia, fatti fuori tutti e due. Scoppia il caos, ecco cos’è successo di nascosto

“Ho parlato con Alfonso”: scandalo in confessionale, violate di nuovo le regole del GF VIP. È scoppiato un nuovo scandalo al GF Vip e stavolta un concorrente ha rivelato di aver parlato proprio con Alfonso. Si tratta proprio di Katia Ricciarelli e la regia non ha fatto in tempo a censurare le sue dichiarazioni e quindi il misfatto è venuto alla luce creando ancora più polemiche e problemi per la produzione del programma.

In questi giorni sta accadendo di tutto al GF Vip. Infatti, dopo l’ultima puntata del reality andata in onda lunedì, la Casa si è spaccata in due fazioni e gli scontri tra gli inquilini sono all’ordine del giorno. Basti pensare che risale proprio a ieri l’ultima lite avvenuta nel loft di Cinecittà. Katia Ricciarelli e Lulù Selassié si sono infatti scontrate pesantemente e la cantante lirica è arrivata addirittura a dire “Str**za” alla ragazza, ma non solo.

Insomma, i toni erano piuttosto accesi e sono volate parole grosse. Tanto che gli autori e la produzione del GF Vip sono stati costretti ad intervenire e parlare singolarmente con le dirette interessate. Tuttavia, gli aficionados del programma sono rimasti a bocca aperta quando hanno scoperto che una delle due ha avuto una conversazione top secret in confessionale con il conduttore Alfonso Signorini.

GF Vip: ecco cosa è successo in confessionale

Per l’appunto, la prima a raccontare cosa fosse accaduto in confessionale è stata Lucrezia. A questo punto, la principessa ha raccontato ad alcuni inquilini che gli autori del GF Vip hanno espresso la loro opinione sul litigio con Katia e hanno dato ragione alla Selassié: “Mi hanno dato ragione in confessionale. Hanno detto ‘non preoccuparti Lulù che è tutto molto chiaro quello che è successo’”. Quanto alla Ricciarelli, invece, ha ricevuto una chiamata proprio dal padrone di casa…

Difatti, mentre stava parlando con Soleil, la soprano ha rivelato di aver parlato con Signorini in confessionale e di essersi giustificata con lui circa gli insulti rivolti a Lulù: “Posso dire di aver detto una cosa che per voi è un’offesa ma che per me non è così… e l’ho spiegato anche ad Alfonso.” Inutile dire che gli spettatori si sono infuriati, dato che il regolamento non permette a nessun concorrente di parlare segretamente con il conduttore e di conseguenza ormai pensano che la Ricciarelli sia troppo “protetta” dal GF Vip.

Insomma il popolo del web chiede a gran voce l’eminazione di entrambi, addirittura c’è chi auspica un licenziamento del conduttore del Gf Vip. La produzione quindi cosa farà? Adesso, comunque, non ci resta che seguire la puntata di venerdì del reality e scoprire se saranno presi seri provvedimenti.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bomba Gf Vip, Signorini viola il regolamento per proteggere Katia, fatti fuori tutti e due. Scoppia il caos, ecco cos’è successo di nascosto proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.