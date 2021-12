Bomba Gf Vip: Soleil esce dalla casa e va in un altro programma. Ingaggio pazzesco. Prende il posto del famosissimo. Fan sotto choc

Soleil Sorge sta spiccando all’interno della casa del GF Vip 6 -al di là del suo rapporto con Alex Belli- per la sua spontaneità e intelligenza. Di questo se ne sono accorti in tanti ed è per questo che, a Mediaset, starebbero già pensando di ricollocarla dopo il reality show. Stando a quanto rivelato da Tommaso Martinelli su Vero, infatti, parrebbe che la showgirl ed ex tronista di Uomini e Donne sarebbe stata individuata come opinionista dell’Isola dei Famosi 2022, esattamente come ha fatto Tommaso Zorzi la scorsa edizione del reality show.

Soleil Sorge all’Isola dei Famosi? Pesantissima indiscrezione

Di fatto, l’Isola dei Famosi 2022 inizierà a seguito della fine del Grande Fratello VIP, prevista per il 14 marzo 2022. Soleil Sorge avrebbe tutte le carte in regola -compreso quel pizzico di veleno che non guasta- per pungere al punto giusto i futuri concorrenti del reality show di Canale 5. All’interno della Casa, infatti, sta dimostrando di essere una persona che parla sempre chiaro senza peli sulla lingua e questo al pubblico Mediaset piace molto. Ad aiutare Soleil in un’eventuale scalata verso lo studio del reality show condotto da Ilary Blasi potrebbe essere, senza dubbio, anche la tanta acclamazione che la concorrente riceve da parte del pubblico. È senza dubbio lei il personaggio più amato di quest’edizione esattamente come Tommaso Zorzi lo era di quella passata.

CARLO, CHI È IL FIDANZATO DI SOLEIL SORGE/ Lei “Voglio costruire qualcosa con lui”

Carlo, il presunto fidanzato di Soleil Sorge scomparso dopo i messaggi aerei di qualche settimana fa. Colpa di Alex Belli? Soleil Sorge lascia la Casa del Grande Fratello Vip per raggiungere Alfonso Signorini in studio per chiarire la questione riguardante il rapporto con Soleil Sorge. “Ho sempre cercato di proteggere lui, la nostra vita al di fuori di qui, allo stesso modo ho cercato di vedere la verità delle cose. Poi l’ho visto esporsi e quando mi ha detto queste cose io ero un po’ confusa”, ha ammesso Soleil.

Quando però il conduttore gli ha chiesto della persona che la attende a casa, lei ha ammesso di pensarci sempre e continuare a sognare un futuro con lui: “Io so quello che voglio, conosco quello che provo per questa persona fuori e voglio costruire qualcosa con lui. Con Alex non è questa la direzione del nostro rapporto, lui ha già una vita fuori come me”, ha ammesso.

Chi è il fidanzato di Soleil?

Mentre nella Casa del Grande Fratello Vip la sua storia con Alex Belli continua a monopolizzare l’attenzione, fuori da questa Soleil Sorge avrebbe una persona speciale ad attenderla. Soleil sarebbe infatti impegnata con un ragazzo a cui più volte nella Casa ha ribadito di essere davvero legata, tanto da provare un vero amore per lui. Lui si chiamerebbe Carlo e, stando a quanto rivelato dal settimanale Chi, sarebbe un imprenditore siciliano di cui, però, al momento non conosciamo età o cognome, se non che è il proprietario di un’agenzia di eventi ed è molto riservato.

Soleil ha raccontato ai compagni anche alcuni dettagli del loro incontro: “Stavo vivendo con muri e paure ma pronta ad accogliere qualcosa di bello. Questa è la prima volta che una persona riesce a buttarmi queste cose giù con tanta sicurezza. Questa è la cosa che mi stupisce… nonostante io sia giovane ho visto tanto anche non sulla mia pelle” , ha raccontato la Sorge.

Carlo, il presunto fidanzato di Soleil Sorge geloso di Alex Belli?

Nella Casa la presenza di Carlo nella vita di Soleil Sorge è stata dimostrata dall’arrivo di alcuni messaggi aerei che hanno sorpreso l’influencer piacevolmente. Da quei messaggi però sono trascorse ormai tante settimane, durante le quali non sono arrivate altre dediche o gesti romantici. Carlo, insomma, è sparito, e questa potrebbe essere la conseguenza all’avvicinamento di Soleil ad Alex Belli. D’altronde i baci, le carezze sotto le lenzuola, le parole d’amore non devono aver fatto piacere all’uomo. Che abbia deciso di fare un passo indietro?

