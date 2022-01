Bomba Gf Vip, Soleil smaschera tutto: “Alex e io ci amiamo, Non mi metto più da parte, esco e stiamo insieme. Ecco Cosa mi ha detto”

I colpi di scena continuano ad arrivare nella casa del Grande Fratello Vip sul fronte del triangolo amoroso formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, nonostante l’attore sia fuori da settimane. E Soleil rivela: “Tra noi amore e passione”.

Alex Belli non è più all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ma con l’entrata di Delia Duran e la permanenza di Soleil Sorge, il triangolo amoroso più famoso d’Italia continua a tenere banco. Soleil in particolare nelle ultime ore ha confessato i suoi sentimenti per Alex e le sue impressioni sulla storia che i due anno avuto. L’occasione è stata un momento di profonda confidenza con Nathaly Caldonazzo, durante la quale ha per altro detto la sua su alcune dinamiche della coppia formata da Alex e Delia:

Secondo me loro due si erano studiati tutto prima del GF Vip. Volevano che lui entrando qui creasse delle dinamiche per poi fare i teatrini e fare le sceneggiate di gelosia. Certo, lui non si aspettava di trovare questa chimica con me, questa cosa artistica. Cosa intendo? Sai quando due persone che lavorano con la creatività trovano una connessione… Ecco a noi è successo questo, un’intesa speciale. Sì, ok è sbocciata anche una chimica fisica, ma non cercavamo questo.

Alex era entrato dentro con delle idee e si è trovato nel programma con una ragazza con cui è scattata questa scintilla. Ci siamo trovati ed è nato questo rapporto tanto bello e coinvolgente, soprattutto vero. All’inizio non c’era malizia e ci raccontavamo delle nostre storie d’amore e cose private. La rivelazione di Soleil. Ad un certo punto della conversazione con Nathaly, Sole ha rivelato i suoi sentimenti per Alex, che a quanto pare andrebbero ben oltre le convenzioni sociali ed in particolare al fatto che Alex è sposato con Delia:

Se poi siamo arrivati all’innamoramento e alla passione? Sì, ma dopo alla fine. Tra noi c’era tantissimo amore e passione e non posso negarlo. Pensa che è cominciato con i bacetti sulla guancia, poi a stampo e dopo sono nate le altre cose. – si legge su Biccy – Però non vuole stare con me, non vuole costruire il suo futuro con me, altrimenti non sarebbe uscito per recuperare il rapporto con lei.

Abbiamo cercato di frenare questa passione e innamoramento. Io in primis mi sono frenata per rispettare la mia e la sua relazione. Se mi fossi lasciata andare ai miei sentimenti sarebbe stato tutto molto più forte. […] Ora però basta. Perché io ora mi devo mettere da parte? […] E non dire che l’amore è tale se c’è l’esclusività! Esiste il poliamore e la poligamia. Ci sono mille sfumature di amore e sono tutte belle. A questo punto: chissà se Alex avrà ascoltato le parole di Soleil?

