Bomba Gf Vip, Sonia Bruganelli fatta fuori, lo sfogo di lei: “La mia esperienza in tv finisce qui. Ecco cos’è successo”. Fan sotto choc

C’è chi la ama e chi la odia ma, sicuramente, il ruolo di opinionista ben si adatta ai panni di Sonia Bruganelli, che vediamo quest’anno al fianco di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Circolano già delle indiscrezioni riguardo a un suo abbandono. Sarebbe la prima volta che un commentatore viene meno all’impegno preso col reality. Soprattutto un reality seguito come il Gf. Dopo il successo dell’anno scorso, il presentatore è riuscito a mettere insieme un cast stellare e ci sono tutti i presupposti per ripetere i numeri soddisfacenti dell’edizione precedente.

Ma a quanto pare Sonia Bruganelli non è contenta della sua esperienza televisiva. In una recente intervista ha dichiarato che preferisce lavorare dietro le quinte. Lei è la moglie di un grande pilastro della televisione italiana: Paolo Bonolis. Da sempre osserva il mondo del piccolo schermo dall’esterno. Anzi, decide molti dei volti che avranno successo, avendo un’agenzia di casting. Ma non aveva mai voluto comparire in televisione. Fino alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove non risparmia mai i concorrenti e anche la sua collega, Adriana Volpe.

Sin dalla seconda puntata, le due sono finite su tutti i giornali di gossip a causa di una discussione. Sonia Bruganelli, provocatrice per eccellenza, ha pubblicato uno scatto insieme a Giancarlo Magalli, storico nemico di Adriana Volpe. Questo ha innescato un conflitto tra le due non indifferente. Spesso le loro opinioni sono contrastanti. Ma vederle litigare funziona. C’è chi prende le parti di una, chi dell’altra, fatto sta che i loro litigi piacciono. In primis ad Alfonso Signorini, che concede loro tanto spazio nella sua trasmissione. Sarebbe un peccato vederla andar via.

I simpatizzanti per Sonia Bruganelli possono stare tranquilli. La donna non verrà meno al suo impegno col Grande Fratello Vip. Semplicemente, sembra aver deciso che questa sarà la sua prima e ultima esperienza sul piccolo schermo. Almeno, così ha detto in una intervista a Tv sorrisi e canzoni: “La mia esperienza in tv finisce col GfVip. Ho iniziato troppo tardi e sono abbastanza comoda nella mia vita. Il gioco non vale la candela”. Insomma, l’opinionista è soddisfatta del suo lavoro e prendere impegni con la Mediaset non sembra rientrare nei suoi interessi, nonostante gli alti profitti.

C’è già suo marito a sbancare in questo mondo. Paolo Bonolis è ancora oggi uno dei volti di punta della Mediaset. E Sonia Bruganelli stessa ha dichiarato di accettare i suoi consigli sul suo ruolo al Grande Fratello Vip: “Anche lui è convinto che la linea del guardare senza entrare troppo in polemiche sia quella vincente”. Ma nelle polemiche la Bruganelli già ci è entrata. Più volte è stata criticata dagli stessi inquilini della casa più spiata d’Italia, per aver insistentemente salvato Soleil, presa di mira un po’ da tutti. Probabilmente, le due hanno in comune un caratterino provocatorio e tutto pepe. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

L’articolo Bomba Gf Vip, Sonia Bruganelli fatta fuori, lo sfogo di lei: “La mia esperienza in tv finisce qui. Ecco cos’è successo”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.