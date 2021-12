bomba-gf-vip.-sonia-bruganelli-fatta-fuori,-signorini-svela-il-nome-della-sostituta:-“e’-un’ex-gieffina-della-prima-edizione”

Sonia Bruganelli lascerà il Gf Vip 6 a gennaio 2022? Il programma andrà avanti fino a metà marzo, per cui ci sono ancora oltre due mesi e mezzo di prime serate da affrontare. La chiacchiera sul possibile abbandono della moglie di Paolo Bonolis è in circolazione da prima che si scontrasse con Alfonso Signorini, per questo molti pensano che quello scontro potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Al momento però non è confermato il suo addio e lei stessa è intervenuta oggi sul gossip che continua a circolare in modo insistente.

L’opinionista del GF Vip 6 ha condiviso tra le sue storie un video preso da Tik Tok in cui si parla del suo possibile addio. Nello stesso video ci sono anche i nomi delle sue presunte e possibili sostitute. In un primo momento, Sonia ha condiviso questo video e ha commentato con due emoji che dicevano tutto e niente. Prima ha messo delle risate, poi ha scelto un’emoji che esprime perplessità e dubbi. Insomma, qualche ora fa non ha né confermato né smentito, poi tutto è cambiato.

A distanza di tre ore, infatti, Sonia ha postato lo stesso video ma stavolta ha scritto un chiaro: “Ma noooo!”. Forse perché molti le stavano inviando messaggi in privato chiedendo delucidazioni? O magari perché le storie precedenti venivano fraintese da chi la segue? Evidentemente ha deciso di non lasciare i suoi fan in un limbo e ha condiviso di nuovo lo stesso video ma parlando in modo più chiaro. Sonia Bruganelli non lascerà il GF Vip a gennaio, ma mancherà in una puntata.

Sonia Bruganelli salterà una puntata del GF Vip, un’ex gieffina la sostituirà

Nel frattempo, infatti, Parpiglia nelle chicche di gossip di Casa Chi di questa settimana ha parlato della questione Bruganelli. Pare che l’opinionista avesse già messo in preventivo che non avrebbe partecipato a una puntata perché in quei giorni sarà in vacanza. Quindi Sonia Bruganelli salterà una puntata del GF Vip e Adriana Volpe non resterà sola, anzi è stata già scelta la sostituta di Sonia.

Il nome della persona che sostituirà la moglie di Bonolis in quella puntata arriva dalla prima edizione del GF Vip e ha sui 44 anni: questi gli indizi forniti a Casa Chi. La Bruganelli avrebbe dato il suo ok anche perché sarebbe simile a lei caratterialmente. Di chi si tratta? In base a questi indizi potrebbe essere Elenoire Casalegno la possibile sostituta della Bruganelli, che quindi salterà una sola puntata e non lascerà del tutto la sua poltrona rossa.

