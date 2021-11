Bomba GF Vip, Sonia Bruganelli fuorionda choc “C’è un copione preciso, è tutto già scritto. Ecco la verità” Signorini furioso

Sonia Bruganelli ha confermato che tutto quello che avviene nella casa del GF Vip è scritto. Delle affermazioni molto dure le sue che potrebbero gettare una grande ombra sul reality tanto amato dai telespettatori della Mediaset. Quest’anno Alfonso Signorini ha voluto fortemente due donne forti e schiette al suo fianco. La moglie di Paolo Bonolis, insieme ad Adriana Volpe, non ci hanno deluso sin dalla prima puntata. A partire dai loro litigi. In un primo momento la convivenza è stata evidentemente difficile, ma adesso sembra che le due stiano cominciando ad andare d’accordo.

Da un lato Sonia Bruganelli viene apprezzata per il suo modo di dire le cose. E’ evidente che la donna non ha interesse alcuno a fare strada nel mondo del piccolo schermo e seduta al suo posto nello studio del GF Vip si diverte davvero a commentare le dinamiche che avvengono all’interno della casa. Istintiva e spontanea, spesso i suoi giudizi hanno determinato anche lo sfavore del pubblico, che non si è trovato d’accordo con lei. “A volte risulto antipatica o distante perché posso permettermi di esserlo” è questa la sua risposta alle diverse accuse che le sono state lanciate.

Fin qui tutto bene, ma pensiamo che Alfonso Signorini non sarà molto contento quando vedrà che Sonia Bruganelli utilizza la stessa schiettezza anche per parlare del suo GF Vip. Nel corso di un’intervista a Fanpage la donna ha rivelato che lo show è tutto scritto. Anche le prime serate del lunedì e del venerdì sarebbero programmate al dettaglio dagli autori, secondo un copione vero e proprio. “La televisione è finta in quanto scritta, ma le persone che la popolano sono vere in quanto persone. Qualsiasi programma è scritto, non si può accendere una telecamera e aspettare che le cose accadano”.

Sicuramente, gli autori sono attenti 24 ore su 24 a cercare dettagli all’interno della casa più spiata d’Italia su cui costruire le storie e le clip che vengono mandate in onda durante le prime serate. Per quanto i Vipponi vadano in onda per tutto il giorno, c’è sempre il confessionale, quello spazio in cui parlano con i gestori del GF Vip. Per quel che ne sappiamo, in quei momenti potrebbero arrivargli anche diverse indicazioni su come comportarsi. Sonia Bruganelli ha risolto un dubbio con il quale i telespettatori combattevano da tempo. Sicuramente, per i fans dello show sarà una delusione.

“Ci sono meccanismi predefiniti, regole, poi può accadere l’imprevisto, che qualcuno scleri perché siamo in diretta” ha concluso la moglie di Paolo Bonolis, probabilmente non rendendosi conto del polverone che avrebbe alzato con queste parole. Il pubblico ha sempre cercato indizi sulla veridicità o meno dei reality show. Sicuramente, è vero che il GF Vip si basa su persone che hanno dei sentimenti impossibili da nascondere quando perennemente ripresi dalle telecamere. Ma siamo anche certi che quando gli autori danno un determinato ‘consiglio’, i Vipponi sono subito pronti a seguirlo.

L’articolo Bomba GF Vip, Sonia Bruganelli fuorionda choc “C’è un copione preciso, è tutto già scritto. Ecco la verità” Signorini furioso proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.