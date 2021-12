bomba-gf-vip,-spunta-la-donna-che-dorme-nel-letto-con-delia-e-alex.-e’-una-famosa-di-uomini-e-donne,-fan-sotto-choc

Nel famosissimo triangolo del GF Vip, quello composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, c’è un’altra presenza che è sempre aleggiata ma che non è mai comparsa in trasmissione. Si tratta di Stella, l’assistente dell’attore che lui stesso ha nominato molto spesso paragonando il loro rapporto a quello costruito nella casa con l’ex di Uomini e Donne. Un rapporto che è spesso andato ben al di là dell’amicizia, con movimenti strani sotto le coperte, baci appassionati, massaggi sensuali e sguardi più che eloquenti. Un rapporto che qualsiasi moglie, all’esterno, non sarebbe riuscita ad accettare.

Ma Alex Belli è rimasto evidentemente sorpreso quando ha scoperto che Delia Duran era arrabbiata per i suoi comportamenti. Più e più volte ha affermato che sua moglie non è la donna gelosa che si è presentata al GF Vip, attaccando sia lui che Soleil Sorge. Ha fatto anche capire di avere con lei un rapporto molto libero, e di sentirsi in grado di poter amare più persone contemporaneamente, anche se in modo differente. Così, l’uomo ha deciso di portare avanti la sua relazione all’interno della casa più spiata d’Italia, raggiungendo livelli di intimità sempre più elevati.

Ma ogni volta che Delia Duran tornava all’attacco, tirava in ballo proprio lei, Stella. Stella che è come Soleil Sorge, “Abbiamo lo stesso rapporto di amicizia”. Un’amicizia davvero poco credibile che ha portato l’Italia intera a domandarsi se questa Stella non sia proprio l’amante di Alex Belli. Ma osservando bene il rapporto tra i coniugi, gli spettatori del GF Vip sono giunti a un’altra conclusione: probabilmente si tratta dell’amante di entrambi. Del resto, la modella sud americana in passato ha anche ammesso di avere gusti bisessuali e davanti al nome di Stella non si scompone mai.

“A casa c’è la nostra amica Stella che viene in vacanza con noi, ha dormito con noi. Ma il pubblico generalista non capirà mai tutto questo. Lei è anche la mia assistente” aveva spiegato Alex Belli a Soleil Sorge. Tutto si racchiude in quel ‘ha dormito con noi’. Se lo ha fatto come dormivano i due concorrenti del GF Vip sotto quelle coperte sempre in movimento, allora ci sembra molto probabile che la cara amica sia in realtà una terza componente della coppia. Ispirata da questo paragone, Delia Duran al termine del confronto con la Sorge le ha anche fatto dei complimenti e quando è entrata nella casa dopo la quarantena l’ha abbracciata.

Peccato che Soleil Sorge ha sempre messo in chiaro di voler tenere Alex Belli tutto per se. Questo ha scatenato ancora di più Delia Duran, che è tornata al GF Vip per riprendersi suo marito e riportarlo a casa. Magari dalla loro adorata Stella. A svelare l’identità della donna misteriosa ci ha pensato Novella 2000. Il settimanale ha affermato che l’assistente lavora anche come attrice e in passato sarebbe stata la protagonista di una webserie di Lory Del Santo dal titolo The Lady insieme a Costantino Vitagliano. Il suo nome d’arte sarebbe Starlite. la ragazza avrebbe partecipato anche come corteggiatrice a Uomini e Donne. Per il momento, queste sono le uniche informazioni sul suo conto.

