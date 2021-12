bomba-gf-vip,-veronica-ursida-con-l’ex-di-miriana-trevisan,-la-dama-di-uomini-e-donne-svela-tutto:-“sono-io-la-fidanzata”

Eccoci alle nostre interviste con i personaggi più discussi e seguiti di Uomini e Donne. Oggi con noi Veronica Ursida, ex Dama del trono over che ormai abbandonato da tempo il programma ed è felicemente fidanzata e impegnata in tanti nuovi progetti. Una relazione che le sta dando anche conforto in un momento delicato come la positività al covid del figlio che auguriamo si negativizzi quanto prima.

Ciao Veronica come stai?

Ciao, sto molto bene grazie. E’ un momento molto positivo per me.

Ultimamente sei al centro del gossip… Ci puoi raccontare bene come è nato l’amore?

Sono stata al centro del gossip per il mio fidanzato, Vito. Io pensavo di averlo conosciuto per caso, ma in realtà è stata una sua richiesta incontrarmi quel giorno a mia insaputa, tramite un’amica.

È stato un colpo di fulmine?

Non è stato un colpo di fulmine. Mi ha colpito molto la sua estrema simpatia. Ci siamo trovati subito nel parlare e nell’avere confidenza.

Chi ha fatto il primo passo?

Lui. La stessa sera, dopo averlo incontrato e conosciuto nel suo ristorante, mi ha scritto sui social. Io di solito non rispondo mai, ma avendolo conosciuto di persona ho deciso di farlo. Anche se me la sono un po’ “tirata” ( dice ridendo) o meglio ho preso i miei tempi e infatti gli ho risposto il giorno dopo.

Come ti ha conquistato?

E’ molto attento nei miei confronti. Lui mi ha invitata subito fuori. Dopo un tentennamento iniziale ho accettato. Siamo stati a cena insieme e abbiamo parlato moltissimo. Avevamo tante cose in comune. Lui mi ha conquistata piano piano, ha avuto estremamente pazienza. La sua pazienza nei miei confronti è stata fondamentale. Come ben sapete io per molto tempo non mi sono affiancata a nessuno ed ero diventata molto diffidente nei confronti degli uomini. Avevo trovato una mia dimensione da single, a livello lavorativo e a livello sociale. Affiancarmi a una persona significa dare una grande fiducia e sinceramente ero diventata molto scettica. Lui ha saputo aspettare e ci siamo conosciuti piano piano. Non è nato tutto insieme. La frequentazione ci ha permesso di conoscerci di più. Non è stato un colpo di fulmine da parte mia, anche se forse lui lo ha avuto nei miei confronti, avendo chiesto di incontrarmi appositamente.

Da quanto tempo siete fidanzati?

Più o meno da due mesi. Molto intensi, molto concreti. Dal momento in cui abbiamo deciso di stare insieme abbiamo fatto molte cose insieme, anche lavorativamente parlando. Tutto questo ci ha permesso di conoscerci non solo come coppia, ma anche in altri contesti di vita, e ci siamo trovati nella stessa dimensione. Sembra che abbiamo un rapporto che vive da tanto tempo, e invece sono solo due mesi.

Quali sono i limiti dell’intimità che vorresti mantenere col tuo partner…?

Quegli equilibri che ognuno di noi può avere con il proprio partner, a seconda di chi abbiamo accanto. Ci può essere più o meno feeling e ci possono essere delle cose che possono farci star bene o meno. I limiti verranno con il tempo e li stabiliamo noi.

Quanto conta per te l’attrazione fisica in una relazione? …

Moltissimo. Non ti nascondo che inizialmente quello che mi ha colpito di Vito non è stato il suo fisico, ma il suo carattere. Il suo modo di prendermi e approcciarsi a me. E’ stato molto diverso dagli altri uomini che si sono avvicinati a me nell’ultimo periodo. Mi ha saputa prendere. Adesso l’attrazione fisica nei suoi confronti c’è più che mai.

Come lo descriveresti in 3 aggettivi il tuo partner?

Amorevole, passionale, troppo simpatico. Ma ne avrei tanti altri. E’ una persona buona, una bellissima persona.

Tutto il parterre di Uomini e Donne è stato ormai cambiato, sono rimasti solo Armando e Gemma, che sono tra l’altro coalizzati tra loro, tu che li conosci bene, che ne pensi?

Che mi fanno estremamente ridere con questa coalizione. Ai tempi, quando c’ero io, non andavano d’accordo. Armando non ne diceva di cose carine nei confronti di Gemma. Gemma invece attaccava Armando. Adesso essendo gli ultimi superstiti, a parte Ida, hanno fatto squadra. Armando è molto ridicolo a stare ancora lì senza combinare nulla. Non riesco a capire perché lui rimanga la. Gemma lo capisco, perché è diventata un po’ fondamentale nello studio, come Tina e Gianni. Ormai vive a Roma.

Non so’ se ultimamente stai seguendo Uomini e Donne.. Ci sono due donne che ultimamente sono spesso a centro studio, e cioè Isabella e Gemma: Tu come donna ti senti più vicino a Isabella o a Gemma?

Bella domanda. Mi trovo al centro. Gemma è la romanticona, sognatrice. Isabella è più concreta, donna distaccata. Io nel tempo sono stata un po’ una Gemma, ma poi mi sono trasformata in una Isabella. Loro sono prese di mira perché sono due donne forti che fanno parlare di loro. Mi spiace che Isabella venga attaccata da tutti, anche se si sa difendere bene. Però capisco come si possa sentire perché anche io ho vissuto il tutti contro me. Gestire sei o sette persone contro non è semplice e non è facile da digerire. Però la vedo una donna che sa gestire bene la cosa.

Recentemente a Uomini e Donne un cavaliere è stato cacciato dopo aver accusato una dama con foto spinte. Questa cosa non è stata fatta in passato con te e con Aurora ad esempio. Cosa ne pensi?

Con me ci ha provato Armando ma assolutamente non ha nulla di me. Con Aurora il video è stato molto pesante e molto grave, anche perché era nelle stories di Aurora. L’hanno fatta passare come chissà cosa avesse fatto. Un uomo non ne avrebbe dovuto proprio parlare, perché uno scambio di foto nasce comunque da un feeling. Se lei ha deciso di mandarla non lo ha fatto da sola. Deve essere stato molto umiliante e un uomo così vale zero. Questo mi fa domandare ancora di più perché Armando sia ancora in trasmissione. Lui ha provato a farlo più volte. Perché questo cavaliere è stato cacciato e lui resta lì? Perché la redazione gli crede e pensa ancora che lui cerchi una donna, quando sappiamo benissimo che non lo sta facendo?

Il tuo fidanzato ha dichiarato che hai ricevuto messaggi ostili a causa della sua precedente relazione con Miriana Trevisan, cosa ti hanno scritto e come hai reagito?

Non mi va di dire cosa mi hanno scritto. Mi hanno attaccata come se avessi rubato il fidanzato a lei, ma quando io l’ho conosciuto era single. Parlava di Miriana al passato. Inizialmente non sapevo neanche di chi parlasse. Sicuramente non ho rubato il fidanzato a nessuno e non sono una che si mette in mezzo alle coppie. Non l’ho mai fatto e mai lo farò. Hanno utilizzato dei termini molto forti nei miei confronti e non è stato bello, soprattutto perché io non ho fatto nulla.

Si stanno avvicinando le festività… Starai in famiglia o con il tuo amoroso e dove in tal caso?

Io spero di stare con tutti. Dei giorni con la famiglia, altri con il fidanzato. Penso che i giorni di Natale saremo a Roma. Per Capodanno spero di riuscire a partire e di fare qualcosa fuori.

Il tuo Francesco come ha reagito alla notizia del tuo fidanzamento?

Benissimo. Io ne ho parlato con lui nel momento in cui ho fatto uscire la notizia del fidanzamento sui social. Lui ha voluto conoscerlo e gli è stato molto simpatico.

Infine che ne pensi di Ida e Diego?

Di Ida e Diego penso che lei non vedeva l’ora che arrivasse il momento che lui si tirasse indietro. Io Diego lo vedo sincero. C’erano stati dei dissapori tra di loro, a lui è venuta l’ansia e ci sta. Lei però non vedeva l’ora che la storia finisse e ha rifiutato di uscire con lui, ballando poi con Armando. Tutti comportamenti che dimostrano che non lo voleva. Infatti loro due stanno ancora la.

