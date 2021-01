Bomba GfVip, Arriva la decisione choc: Antonella Elia cacciata dal programma. “Fuorionda inacettabile”, Mediaset furiosa. Cos’ha detto di terribile+ù+

Antonella Elia potrebbe perdere il posto di opinionista al Grande Fratello Vip a causa delle parole usate per attaccare Samantha De Grenet. A richiedere la sua squalifica sono in molti, a partire dai fans del reality finendo anche ai molti vip che hanno commentato l’accaduto. Nelle ultime ore è partito anche un sondaggio, in attesa della decisione che prenderà la produzione della trasmissione di canale 5 condotta da Alfonso Signorini. A lanciarlo è stata la trasmissione radiofonica Spoiler su Radio LatteMiele condotta da Carlo Mondonico e Anna Patti.

Antonella Elia cacciata dal Grande Fratello Vip? Alla domanda hanno risposto in tantissimi ascoltatori a dimostrazione del fatto che il reality è davvero molto seguito dagli italiani. Quella della produzione è la decisione più attesa del momento e voci interne avrebbero rivelato che Mediaset avrebbe deciso sicuramente che non sarà riconfermata per la prossima edizione. Ma partiamo dal principio e vediamo cosa è accaduto tra le due donne, che nell’ultima puntata hanno avuto un confronto face to face, culminato nel trash che il Grande Fratello raggiunge spesso, ma che non sempre viene accettato. Il litigio è scattato quando, nel corso di una precedente discussione, la De Grenet aveva dato dell’imbecille alla Elia

Le parole di Antonella Elia sono state subito offensive: “Complimenti, sei la regina dell’arroganza. Ma chi ti credi di essere? Sto cavolo! Tu pensi di avere il diritto di parlarmi così? Sei la principessina sul pisello, con te non si parla perché sei una nobile? Quello che fai tu è fastidiosissimo. Hai una presunzione infinita, la regina del gorgonzola, il massimo della sua carriera è aver fatto la reginella del gorgonzola per due anni. Un’arrogante, una presuntuosa, sei convinta di poter dare dell’imbecille, dell’idiota, della deficiente, della maleducata”. Samantha De Grenet in un primo momento ha mantenuto il controllo.

Ecco come ha risposto: “Tu hai attaccato me per partito preso, tu hai detto che io sono entrata a gamba tesa con aggressività. In passato siamo sempre state molto educate l’una con l’altra. Tu hai la tua opinione, è lecito che tu l’abbia, io ho la coscienza a posto. Se dici una cosa da idiota, io dico che sei idiota e lo confermo tesoro. Tu puoi offendere, io sono talmente sicura di chi sono che le tue parole non mi toccano”. E’ a questo punto che arriva il meglio del meglio, con una Antonella Elia che diventa un esemplare di femmina della peggior specie e comincia ad attaccare la rivale sull’aspetto fisico.

“Sei un po’ ingrassata ultimamente, mi dispiace, dovresti fare un po’ più di palestra, stai cedendo al peso dell’età. Anche la nobile è andata. Io sono una del popolo. Borgatara ripulita male, ecco quello che sei. Ti strapperei quei capelli orrendi e te li strapperei ricciolo per ricciolo“. Un vero litigio da quartiere quello che è andato in prima visione su canale 5, continuato ancora con offese sull’altezza del tipo “sono 20 centimetri più alta” e così via. Una Antonella Elia a briglie sciolte in una trasmissione guardata da 3.491.000 telespettatori con il 19,6% di share.

Samantha De Grenet, colpita dove una donna non dovrebbe essere mai toccata, da spiegazioni su quei chili in più, raccontando di aver dovuto affrontare un tumore al seno e di esserne uscita un po’ provata. Che una donna in prima tv debba giustificarsi per essere ingrassata è uno dei messaggi peggiori che il piccolo schermo possa dare. Ogni giorno siamo chiamate a rispondere del nostro peso, che dovrebbe essere un affare solo nostro, e Antonella Elia ha dimostrato di essere la regina di quelle vipere che non sanno stare al loro posto. Ma fortunatamente in molti si sono schierati con la De Grenet.

Cominciamo con Cristina Plevani che ha scritto su Instagram: “Fuori luogo, una caduta di stile per un programma che va in onda in prima serata e soprattutto da chi ricopre un ruolo in prima serata. Fare L’opinionista al Grande Fratello non è come essere opinionista nei vari talk. Infatti non a tutti è concesso. Non mi importa che il reality è un programma trash, da chi ricopre un ruolo in televisione mi aspetto di più. È stato tutto un controsenso: in un periodo storico dove tutto quello che viene detto e visto, viene messo sulla bilancia del politicamente corretto, dove i concorrenti sono spesso messi alla gogna e giudicati, tu permetti ad Antonella Elia di avere un linguaggio maleducato da bulletta di quartiere? Almeno chi ha il privilegio di stare in televisione, perché è un privilegio che ti pone su un piedistallo agli occhi della gente, che se ne dica ma è così, almeno abbia il buon senso e l’accortezza di essere educato”.

Poi è il turno di Salvo Veneziano, che scrive: “Ma la solidarietà tra DONNE dove è finita? Posso capire che non scorre buon sangue tra le due ,però ci sono modi e modi.. essere opinionista non ti dà il diritto di bullizzare nessuno… Punto due bell’esempio per le persone che guardano da casa.. complimenti”. E ancora Fabiola Sciabbarrasi, ex moglie di Pino Daniele: “Capisco lo share e la necessità di fare entertainment, ma se i limiti del rispetto vengono superati ed annullati non ci sto più”. Gabriele Parpiglia, firma di Chi: “In un momento così difficile in cui si predica solidarietà e fratellanza tra tutti… le parole di Antonella Elia sono solo un ‘no comment’ pieno di aggressività”. Idem Rita Dalla Chiesa: “’Giocare’ sul fisico di una persona è sempre puerile e di bassissimo livello. Mi spiace. La famosa solidarietà femminile…. aiuto!”. Resta ora da vedere cosa deciderà il Grande Fratello Vip su Antonella Elia.