Bomba GfVip, Barù choc: “Jessica è la mia fidanzata, Ma manteniamo il mistero. Ecco la verità” Fan in delirio

Barù ha parlato di Jessica Selassiè come della sua ex fidanzata, ma stava come sempre facendo ironia. Un comportamento che non piace molto ai fans della coppia, che prendono sempre più spesso le difese della principessa etiope. Del resto, probabilmente è proprio con la speranza che si consumasse questa love story che i telespettatori del Grande Fratello Vip hanno scelto di votare l’uomo e farlo arrivare alla finale, vinta proprio dalla sua corteggiatrice. Non solo, la ragazza sembrava molto presa dal bello e affascinante nobile, e in molti è nato un istinto di protezione nei suoi confronti.

Sono passati due mesi dalla fine del Grande Fratello Vip e Barù continua a ironizzare sulla sua Jessica. E’ accaduto ieri, quando è stato ospite di Ignazio Moser e Valentina Barbieri a Isola Party, il format di Mediaset Infinity che va in onda prima di L’isola dei famosi. Quest’anno il reality sta avendo molto successo e il nobile ha ammesso che gli piacerebbe molto partire per l’Honduras. Già nella casa più spiata d’Italia l’uomo ha raccontato più e più volte il suo spirito avventuriero, il suo amore per la natura e la sua voglia di viaggiare. Per questo l’esperienza da naufrago sembra perfetta per lui.

Barù ha aperto le porte per la sua presenza a L’isola dei famosi durante la prossima stagione, ma ha aggiunto una condizione: quella di partire con il suo carissimo amico Giucas Casella. Staremo a vedere se Ilary Blasi accoglierà questo autoinvito. Intanto, tornando in Italia e quindi a Isola party, l’uomo è stato sottoposto dai due conduttori al gioco del Vippone pixellato, in cui gli sono state mostrate diverse fotografie di alcuni gieffini cui è stato oscurato il volto. Ovviamente lo chef ha immediatamente riconosciuto il corpo della principessina e non ha perso tempo a ironizzare su di lei.

“Questa è la mia ex fidanzata, la Jessica. Insomma, la mia ex, non so, magari siamo ancora fidanzati, nessuno lo sa. C’è un grande mistero dietro questa cosa”. Insomma, ancora una volta Barù ha scherzato sul rapporto avuto con la Selassiè all’interno del Grande Fratello Vip. Come se non fosse stato questo a portarlo avanti. Come se non fosse ovvio che i telespettatori avrebbero sperato in una love story. E’ chiaro che l’esagerata attenzione su una coppia possa risultare fastidiosa, ma chi si espone nel mondo del piccolo schermo sa bene a cosa va incontro e il nobile ha giocato con la sua preda per tutto il tempo nella casa.

Usciti dal Grande Fratello Vip, Barù e Jessica Selassiè si sono completamente ignorati, facendo capire ai telespettatori che quella portata avanti nella casa era una farsa in favor di pubblico. Ma è sempre il pubblico che assolve la principessa, considerata la vittima della situazione, e accusa l’uomo, considerato un giocatore. Lo chef ha affermato più volte di non volere una relazione con la più grande delle tre sorelle. Anche a Verissimo ha affermato di avere con lei soltanto un’amicizia. L’unica occasione in cui i due sono stati visti di nuovo insieme è stata l’inaugurazione del ristorante di lui.

