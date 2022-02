bomba-gfvip,-lorenzo-lascia-manila,-l’amica-svela-tutto:-“ecco-cosa-ha-fatto-mentre-lei-era-nella-casa.-e’-colpa-di-un’altra-donna”

Lorenzo Amoruso ha deciso di mantenere il riserbo riguardo la sua indecisione sul rimanere o meno insieme a Manila Nazzaro. Atteso da Federica Panicucci nello studio di Mattino 5, infatti, l’uomo non si è presentato. La conduttrice ha quindi spiegato ai telespettatori che l’ex calciatore ha deciso di prendersi una pausa dalle telecamere per decidere del suo futuro con la concorrente del Grande Fratello Vip. Ma partiamo dal principio. Tutto è accaduto dopo la puntata del reality show andata in onda lunedì sera, in particolare, dopo lo spezzone riguardante il triangolo formato da Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e la stessa Manila.

Le tre donne hanno ormai preso strade diverse e la cantante lirica si è schierata dalla parte della più giovane influencer. Alfonso Signorini ha mostrato loro una clip in cui Katia Ricciarelli spiegava a Davide i motivi che l’avevano portata a non candidare la donna come finalista: “Ho scelto te, perché lei che prospettiva può avere a 44 anni, con la famiglia e i suoi figli”. Parole molto dure, ma che Manila Nazzaro ha subito perdonato, dicendo che la cantante, quando ha le sue giornate no, ne dice di tutti i colori. Probabilmente proprio questa mancata reazione ha fatto arrabbiare Lorenzo Amoruso.

L’uomo si è messo in gioco sin dal primo momento per Manila Nazzaro. Sempre presente quando chiamato da Alfonso Signorini, è ancora più attivo sui social, dove non manca mai di criticare chi sta contro la sua compagna, di cui invece prende sempre le difese. Negli ultimi giorni Lorenzo Amoruso aveva espresso giudizi negativi proprio nei confronti di Katia Ricciarelli e delle dure parole utilizzate. Probabilmente, vedere che l’ex Miss Italia non ha reagito e non ha combattuto per difendersi, lo ha deluso molto. Al punto di mettere in discussione la sua relazione.

“Mi sono innamorato di una donna forte risolta e decisa che non accettava soprusi. Oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere.” Da Federica Panicucci a Mattino 5 hanno ovviamente commentato questa storia che ha lasciato tutti senza parole. Contro Lorenzo Amoruso si è schierata Emanuela Tittocchia: “Ma è impazzito? Che cavolo scrive?”. Del resto, dopo l’amore che i due hanno tanto decantato nel reality, vederlo così indeciso per una mancata reazione ci fa dubitare anche della forza del loro sentimento.

Arianna David, l’unica ad aver sentito Lorenzo Amoruso prima di prendere parte al programma di Federica Panicucci, ha preso le sue difese: “Lui è deluso perché sono cinque mesi che si batte tanto, ci ha messo la faccia, si è preso anche tanti insulti. Io credo che lui, ieri, si aspettasse una reazione diversa di Manila nei confronti di Katia Ricciarelli ed onestamente mi sarei aspettata anche io”. Per il momento l’ex calciatore ha deciso di non parlare della questione. Siamo certi che Alfonso Signorini mostrerà le sue parole a Manila Nazzaro, e chissà che non ci sarà un chiarimento tra i due durante la prossima diretta.

