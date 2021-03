Bomba Gossip ad Amici, Scoppia l’amore tra i due professori avversari, Beccati così, La foto scatena il web, Fan impazziti

Amici è in grado di unire il talento al trash. Ai giovani allievi pieni di voglia di sfondare nel mondo della danza e del canto, si aggiungono i professori con la loro voglia di litigare e di far vincere la propria squadra. Ma i siparetti che si creano tra un coach e l’altro stanno funzionando e la trasmissione di Maria De Filippi non perde un colpo. In particolare, durante l’ultima serata, eclatanti sono state le battute che si sono scambiati Rudy Zerbi e Arisa. Sembra che i due nascondano un’intesa, al di la delle discussioni dovute ai pareri contrastanti sui cantanti in gara.

Che il loro flirt sia tutto in favore delle telecamere? Non sembra, anche perché durante la puntata è impossibile non notare gli sguardi che si scambiano e il continuo scherzare l’uno sull’altro. Sabato sera, la seconda puntata del serale di Amici è cominciata proprio con la famosa cantante che ha affermato pubblicamente di essere stata corteggiata dal collega. Come prova ha mostrato una fotografia con i capelli lunghi che ha postato sulla sua pagina Instagram. Tra i vari commenti, proprio quello di Rudy Zerbi: “Maria, ho le prove, mi corteggia” annuncia prima di tirar fuori il telefonino.

“Il signor Rudy Zerbi fa apprezzamenti sotto una mia foto con i capelli lunghi, del tipo è impossibile resisterti”. Subito il professore interviene e afferma di avere altre prove che dimostrerebbero il contrario, cioè che è Arisa a corteggiarlo. Ma lei non gli permette di andare avanti e spiega la situazione che si è venuta a creare al di fuori di Amici: “Io ieri gli ho scritto, perché ho visto tra le sue stories che portava a passeggio il cane in una strada lunga e senza auto e così, visto che anche io ho i cani e non conosco il posto, gli ho chiesto se qualche volta possiamo andare insieme”.

Nulla di male, se non fosse per l’orario in cui è stato mandato il messaggio. Come Rudy Zerbi ha sottolineato: “Si Maria, capisci però che me lo ha scritto all’una e mezza di notte”. Insomma, una antipatia che nasconde una simpatia. Un feeling che potrebbe star nascendo. Quel che è certo è che da sabato sera i due ci marceranno sopra regalandoci nuovi teatrini, al punto che Zerby ha condiviso una fotografia stile “tempo delle mele” proprio insieme ad Arisa, intitolandola Noi. Non sarebbe la prima volta che un amore nasce ad Amici, la galeotta scuola di Maria De Filippi.

Del resto, Arisa è nuovamente single. Nonostante la cantante aveva annunciato il matrimonio con Andrea Di Carlo, si è poi scoperto che la storia è improvvisamente terminata con non poca sofferenza. Sempre piena di delusione amorosa è la canzone che ha presentato al Festival di Sanremo. Potrebbe Amici regalarle un nuovo amore? Televisivamente, la coppia Rudy Arisa sicuramente funziona e vederli bisticciare il sabato sera sta diventando appassionante anche più delle sfide tra i ragazzi, che quest'anno sono giudicati da tre giudici d'eccezione: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash.

