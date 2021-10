Bomba Gossip: Belen Rodriguez lascia Antonino Spinalbese. “Mi ha usato solo per avere Luna Marì”. Cos’è successo

C’è crisi tra la coppia Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Sembra che per la show girl argentina la sfortuna in amore continui ancora. Sono giorni che i rumors riguardo un allontanamento dal padre della sua secondogenita si rincorrono. Sappiamo benissimo che la donna ama condividere scatti e pensieri sui social con i propri follower. Negli ultimi giorni, però, il compagno non è mai apparso. Lei ha continuato a pubblicare contenuti: pose per scatti pubblicitari, prodotti di bellezza, la nuova campagna per i costumi da bagno creati insieme alla sorella. Ma tutti hanno notato la mancanza del suo partner.

Belen Rodriguez riprende sempre i suoi uomini. E’ impossibile pensare a una sua uscita romantica senza una stories pubblicata in favore dei follower. Da quando è nata Luna Marì, poi, abbiamo visto tantissime volte sul suo profilo Instagram Antonino Spinalbese prendere in braccio la figlia avendone cura e amore. Ma in questi giorni, l’unico a tenere tra le braccia la bambina è il piccolo Santiago, figlio avuto dal suo primo matrimonio con Stefano De Martino. Anche con lui, nonostante i ripetuti tentativi, le cose non sono andate nel verso giusto. Per la modella sembra non esserci pace, almeno per quel che riguarda l’amore.

Dato il silenzio social tutti gli occhi si sono puntati su Belen Rodriguez e la sua nuova relazione. Ma solo oggi arriva una piccola conferma da parte di due esperti di gossip che sono ben incanalati nel mondo del piccolo schermo. Si tratta di Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli, che hanno pubblicato la notizia su Instagram. I due hanno affermato di essere a conoscenza di una profonda crisi tra i due, che potrebbe anche portare a un definitivo addio. “Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti. Presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo con una grandissima crisi. Speriamo passi presto”.

Ovviamente gli indizi già c’erano tutti e i più attenti già avevano ipotizzato di un allontanamento tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Ma adesso che la conferma è arrivata, ci si domanda il perché. E’ solo da poco tempo che la modella ha dato alla luce Luna Marì, nata dall’amore con il famoso parrucchiere. Sicuramente, la decisione di mettere al mondo un bambino è giunta molto presto. La show girl argentina era seriamente intenzionata a dare un fratellino o una sorellina al suo Santiago. Quando la sua relazione con Stefano De Martino sembrava rinascere, è stato il suo primo pensiero.

Non ci sorprende se quando tutto è naufragato e ha incontrato sulla sua strada Antonino Spinalbese abbia deciso di non perdere tempo. Belen Rodriguez sembra un'amante molto appassionata e una amorevole fidanzata, ma la sfortuna la rincorre. Non per questo, però, vuole rinunciare ad avere la famiglia dei suoi sogni. La modella non ha bisogno sicuramente di un uomo al suo fianco per crescere i suoi figli al meglio. Onnipresenti, accanto a lei, ci sono genitori e fratelli che sono veramente uniti. Un esempio di famiglia che, purtroppo, lei non riuscirà mai ottenere, tra litigi crisi e divorzi.

