Bomba gossip, chi è la donna famosa che ha conquistato Claudio Amendola. “Con lei ha tradito Francesca Neri”

Nelle ultime ore sono emersi nuovi aggiornamenti e retroscena circa la separazione tra Claudio Amendola e la moglie Francesca Neri. I paparazzi continuano il loro inarrestabile lavoro che, quest’estate, è molto intenso visto che a separarsi sono state molte coppie famose e amate dal pubblico. Anche la storia d’amore del famoso attore è durata ben 25 anni e sembra essere giunta al capolinea per un terzo incomodo.

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono conosciuti nel 1998 sul set di Le Mani Forti in cui interpretavano i protagonisti. Da allora non si sono più separati e si sono sposati molti anni dopo, esattamente l’11 dicembre 2010 a New York. Dal loro intenso amore è nato Rocco che, ad oggi, ha 21 anni. Claudio, però, ha altre due figlie nate dal precedente matrimonio, Giulia e Alessia. Ebbene, pochi giorni è uscita l’indiscrezione circa la crisi tra i due coniugi.

Addirittura, alcune riviste, hanno rivelato che Claudio Amendola abbia già abbandonato la casa e preso le sue cose e che è stato visto a cena col figlio, da solo, senza la moglie. Successivamente si è parlato di un tradimento da parte sua con una donna famosa di cui, però, non si conosce ancora l’identità. In molti hanno creduto che il motivo della rottura tra i due potesse essere la malattia di lei. Francesca, infatti, dal 2016 è affetta da cistite interstiziale. Insieme hanno attraversato dei momenti molto bui, tra cui anche l’infarto di lui nel 2017, tanto da rivelare testuali parole.

“Dormivo di giorno perché di notte il dolore è meno forte, ho cominciato ad andare sul pc e incontrare persone con il mio stesso disturbo. Interagivo poco con mio marito e mio figlio e mi occupavo poco di casa, la cosa che mi è pesata di più è stato il male che ho fatto a loro, c’ero e non c’ero. Avevo perso lucidità, per un momento ho anche pensato al suicidio, ma ci vuole comunque un coraggio terribile. Ora so cosa posso fare e cosa evitare, dall’aria condizionata al mangiare piccante, ma nella vita ci sono tante altre cose”. Claudio Amendola, però, in varie interviste televisive, ha sempre dichiarato di voler stare accanto alla moglie e aiutarla in questa lunga battaglia.

Dagospia, pochi giorni fa, ha dichiarato che la loro storia è finita già 3 mesi e che il cuore di Claudio Mendola batta già per un’altra donna. Ma, stando a quanto si legge nelle ultime ore, pare che l’attore abbia rotto il silenzio con un’intervista a DiPiùTv. “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”. Dunque, a quanto pare, si trattava solo di un pettegolezzo. Può essere anche che i due si vogliono dare del tempo per riflettere sul da farsi per poi comunicare la decisione presa qualora ci fosse. Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti. E voi che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra.

