Bomba Grande Fratello, Alla Super vip puzzano i piedi. Coinquilini in rivolta “Odore rivoltante, non si lava da giorni”. Chi è

A Soleil Sorge puzzano i piedi, o almeno questo è quello che ha fatto ben comprendere una dei nuovi concorrenti entrati al Grande Fratello Vip. Durante l’ultima puntata abbiamo visto l’egemonia della reginetta della casa affievolirsi. Ci sono nuovi personaggi, nuove storie da raccontare, e nessuna clip le è stata dedicata. Gli unici momenti che l’hanno vista protagonista sono quelli di Alex Belli, che probabilmente è il vero re di questa edizione. L’attore è riuscito a far parlare l’Italia intera, ad ottenere spazio in ogni trasmissione, a confondere i telespettatori ma allo stesso tempo incuriosirli.

Sono tutti affamati di Alex Belli e tutti vorrebbero sapere quale è la sua verità. Tornando a Soleil Sorge, sicuramente l’uscita dell’uomo dal Grande Fratello Vip le ha fatto perdere parte del suo potere. Non ha più qualcuno a sostenerla, a parte Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, che sembrano le sue dame di corte, sempre pronte a difenderla e idolatrarla. Ma le new entry non ci stanno e non nascondono i difetti della preferita. Tra questi, Alessandro Basciano, l’ex volto di Uomini e Donne che sta facendo fuoco e fiamme sulle giovani coinquiline della casa più spiata d’Italia.

Soleil Sorge condivideva la camera con Davide Silvestri e Alex Belli, ma adesso che l’attore ha lasciato il Grande Fratello Vip al suo posto sono subentrati Giacomo Urtis e Alessandro Basciano. Il ragazzo, sin dalle prime notti, si è lamentato per una insistente puzza di piedi. Conoscendo la stanza in cui dorme, subito i telespettatori hanno capito che si trattava di uno dei tre sopracitati. Ma la new entry, in un secondo momento, è diventato ancor più specifico riguardo le sue accuse. Ha fatto capire chiaramente che la puzza in questione proviene da una donna.

“Non si lava e le puzzano i piedi” ha affermato Alessandro Basciano, a far capire a tutti che Soleil Sorge è la colpevole di questo disagio. Lei è l’unica donna a dormire nella stanza del sole, e al pubblico del Grande Fratello Vip è bastato fare due conti. Insomma, per la giovane reginetta sembra prospettarsi un periodo non proprio semplice. Alfonso Signorini non le ha prestato molta attenzione durante l’ultima puntata del reality show. Sul web adesso si fanno insistenti le voci riguardo la sua scarsa igiene personale. E a breve potrebbe fare il suo ingresso nella casa la sua più acerrima rivale.

A quel che si dice, Delia Duran è già in quarantena per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Lo stesso Alex Belli ha fatto comprendere quello che sta per avvenire, scrivendo sui social che nel reality, a breve, sarebbe iniziata la seconda stagione della sua personalissima soap opera. Sicuramente per Soleil Sorge non sarà una bellissima notizia. A meno che la ragazza non fosse già d’accordo dal primo momento con l’attore e la sua mogliettina per mettere in scena questo film. Sicuramente, tutti i telespettatori non vedono l’ora di rivedere le due donne a confronto e come si comporteranno. C’è chi pensa addirittura che potrebbero avere una relazione.

