Bomba Grande fratello, Lo sfogo choc: “Dopo l’ultima edizione del Gf Vip, fatto fuori da Mediaset. Berlusconi non mi vuole più. Ecco cos’è successo”

Tommaso Zorzi ha lasciato la Mediaset per passare a Discovery, dove a breve debutterà nella giuria di Drag Race Italia. Una decisione molto strana dal momento che, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, si pensava che la rete di Pier Silvio Berlusconi avesse grandi progetti per lui. Il ragazzo si è distinto molto nella casa più spiata d’Italia per la sua schiettezza e per la sua simpatia. Nel corso del reality, ha messo in gioco anche le sue qualità di conduttore, inventando di sana pianta un game show cui far partecipare i Vipponi con tanto di scherzi, punizioni e domande inquisitorie.

Tommaso Zorzi non ha mai nascosto il suo ardente desiderio di lavorare per la Mediaset. In particolare, ha rivelato di sognare di entrare a far parte della squadra di Maria De Filippi. La Queen Mery ha anche accettato di comparire in una puntata del Grande Fratello Vip per complimentarsi con lui e tranquillizzarlo sul suo futuro televisivo. Ma allora perché l’influencer ha deciso di lasciare la rete? Sicuramente, non è stata utile la sua scelta di prender parte subito a un altro reality, appena dopo la vittoria al GfVip. Lo stesso Alfonso Signorini gli aveva consigliato di non esporsi troppo e di valutare con molta calma le varie proposte.

Un consiglio che Tommaso Zorzi non ha seguito, intervenendo a L’Isola dei Famosi in qualità di opinionista. Ma il reality non ha avuto successo e le discussioni tra i naufraghi non hanno conquistato il pubblico italiano. Non solo, Tommy è stato l’unico tra gli opinionisti a cercare di creare le sue amate dinamiche, come faceva nel Grande Fratello Vip, senza però riuscirci. Insomma, il ragazzo ha brillato molto più dall’interno che dall’esterno. Probabilmente è stato questo il suo più grande errore, che ha fatto propendere Berlusconi a non richiamarlo, anche se in un’intervista non ha voluto ammettere la sconfitta: “L’Isola è stata un’esperienza che mi ha permesso di prendere dimestichezza con il mezzo televisivo”.

Sicuramente, passare dal mondo dei social alle telecamere e alle luci del piccolo schermo non deve essere semplice e Tommaso Zorzi ne ha di strada da fare. Ma con una giusta guida e le scelte giuste siamo sicuri che il suo futuro sarà brillante. Il vincitore del Grande Fratello Vip ha compreso quindi di non essere ancora pronto per la Mediaset: “Ad oggi non mi sarei sentito a mio agio a condurre un programma sulla tv generalista perché mi rendo conto di parlare a un pubblico che non è il mio”. Questo rimane ugualmente il suo sogno, ma il ragazzo sa bene che prima di avverarsi c’è bisogno di tanta fatica.

“Magari a condurre un programma da solo in prima serata, ma prima devo fare gavetta”. Quindi, Tommaso Zorzi ha scelto di lavorare per Discovery dove avrebbe potuto risaltare tra gli altri. A Drag Race Italia ha confermato di avere un ruolo principale. Qui le concorrenti devono mostrare le loro doti d’intrattenitrici cimentandosi in varie sfide. Ogni settimana le loro performances vengono valutate da vari giudici. L’ex promessa Mediaset sarà affiancato in pianta stabile da Chiara Francini, mentre la presentatrice è Priscilla, una drag queen. La vincitrice dello show sarà incoronata Italia’s Next Drag Superstar. Commentate con noi le vicende del Grande Fratello Vip sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bomba Grande fratello, Lo sfogo choc: “Dopo l’ultima edizione del Gf Vip, fatto fuori da Mediaset. Berlusconi non mi vuole più. Ecco cos’è successo” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.