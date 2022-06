Bomba Grande Fratello Vip 7: Signorini ruba la prof di Amici, Sarà lei la nuova opinionista. Fan in delirio

L’amatissimo reality di Canale 5, Grande Fratello Vip, il 19 settembre riaprirà le porte della casa più spiata d’Italia per la settima edizione e al timone della conduzione ci sarà, ancora una volta, Alfonso Signorini. Tanti saranno i cambiamenti, a partire dagli opinionisti. Nelle ultime ore non si fa anche che leggere indiscrezioni sui papabili sostituti di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. A quanto pare, una famosa cantante potrebbe prendere il loro posto. Scopriamo di chi si tratta.

L’estate di Alfonso Signorini non sarà caratterizzata da un completo relax. Il conduttore sarà molto impegnato nella creazione del nuovo cast della settima edizione di Grande Fratello Vip e non solo. A lui il compito arduo di trovare anche dei degni sostituti delle ex opinioniste Volpe e Bruganelli che già qualche mese fa comunicarono la loro mancata partecipazione alla prossima edizione dell’amato reality. Secondo le ultime indiscrezioni pare proprio che ci sarà una vera rivoluzione per quanto riguarda gli opinionisti.

Molto probabilmente Signorini vorrà sperimentare il metodo della staffetta ossia l’alternarsi di circa quattro opinionisti di puntata in puntata movimentando sempre più quel ruolo che tanto fa discutere all’interno del reality. Tra questi potrebbe esserci la presenza di una donna che è ben lontana da questo momento tanto che il suo nome ha spiazzato molto il pubblico rimasto incredulo.

Si tratta della famosa cantante pop Arisa. Ebbene, pare proprio che lei sia alla corte di Alfonso Signorini per il ruolo di opinionista nella settima edizione di Grande Fratello Vip. Per ora la risposta è consistita in un ‘ci penso’ poiché tra le novità del programma rientra anche la durata. Quest’ultima sarebbe di ben 10 mesi e Arisa avrebbe dato disponibilità per massimo quattro. Sicuramente, però, sarebbe molto idonea al ruolo offertole grazie al suo carattere determinato e grintoso.

Tra l’altro Arisa ha già ricoperto il ruolo di giudice a X-Factor e a Il Cantante Mascherato. Quello di opinionista al Grande Fratello Vip sarebbe un ruolo molto intrigante da aggiungere alla sua lunga carriera. I telespettatori sono molto entusiasti di questa notizia e sperano che il tutto possa concretizzarsi. Magari col metodo staffetta ideato da Signorini tutto potrebbe essere più semplice. Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Bomba Grande Fratello Vip 7: Signorini ruba la prof di Amici, Sarà lei la nuova opinionista. Fan in delirio proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.