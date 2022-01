Bomba Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano sente la mancanza di Jessica, Svolta improvvisa. La reazione di Sophie è choc

Nella casa del Grande Fratello Vip Alessandro Basciano sente la mancanza di Jessica Selassiè. Questo per il reality è l’anno dei triangoli. Non solo quello messo in scena da Alex Belli con Delia Duran e Soleil Sorge. Pian piano ne è nato uno nuovo, più adolescenziale e giovanile. Non ci sono matrimoni di mezzo, non ci sono amanti convinte di avere ragione. Ci sono due amiche, entrambe affascinate dallo stesso uomo. Che, come sempre, ha scelto la più bella, rifatta, famosa e anche un po’ snob. Non restando indifferente alle attenzioni dell’altra, più dolce e timida e anche insicura.

E’ la solita storia. L’abbiamo vissuta tutti sulla nostra pelle e oggi il Grande Fratello Vip ce ne sta fornendo una versione adatta per il piccolo schermo. E che ci sta appassionando puntata dopo puntata. A differenza del triangolo Belli, questa ha un’aria più sincera, reale, non creata in favore di pubblico. C’è Alessandro Basciano, il belloccio che entrato nella casa più spiata d’Italia si è trovato tutti gli occhi femminili puntati su di lui. Ma come ogni logica vuole, sin da prima di conoscere le Vippone in gara aveva già puntato lo sguardo sulla ex tronista di Uomini e Donne, famosa per aver rifiutato ben 400 corteggiatori.

Gli uomini sono così, amano la conquista e le belle donne. Ma non ci è voluto molto prima che Sophie Codegoni si buttasse tra le sua braccia. La bella bionda è sicuramente alla ricerca di un amore nel Grande Fratello Vip, o più semplicemente di attenzioni. Ama farsi corteggiare, adora illudere gli uomini che la desiderano, ma non si spinge mai oltre. Anche con Alessandro Basciano oppone resistenze. Una 19enne che ancora non è pronta all’amore ma che sicuramente è pronta al mondo del piccolo schermo e ai riflettori puntati su di lei. E merita di certo il successo, per la sua bellezza e per le sue proprietà di linguaggio.

Poi c’è Jessica Selassiè, la grande delle principesse estoni che è entrata al Grande Fratello Vip come la più seria e pacata tra le tre, ma che davanti a un bel fusto sta dimostrando tutta la sua immaturità. Dopo aver cercato di aiutare le due sorelle minori a evitare ‘brutte figure’ davanti all’Italia intera, adesso è lei a mettersi in gioco, inconsapevole però di averci conquistato. Lei rappresenta la ragazza un po’ sfigata che nessuno guarda. Non riesce proprio a staccare gli occhi dal bel Alessandro Basciano, ma allo stesso tempo è diventata molto amica di Sophie Codegoni.

Una situazione difficile che non le impedisce di essere se stessa, una tipica donna che davanti all’uomo che le interessa non riesce a trattenersi dal mostrargli attenzioni e dolcezza. Ma adesso qualcosa sta cambiando. Jessica Selassiè si è allontanata dai piccioncini. Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, la mamma della Codegoni è intervenuta ad accusarla di aver voltato le spalle alla figlia. Da quel momento la principessa ha deciso di non curarsi più dell’oggetto del suo desiderio. Che, udite udite, sente evidentemente la sua mancanza. Che ci sia un cambio di rotta in questo triangolo? Sarebbe meraviglioso, anche perché siamo sicuri che Sophie ne uscirebbe indenne, mentre Jessica ne sarebbe super entusiasta.

Per continuare ad avere news, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bomba Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano sente la mancanza di Jessica, Svolta improvvisa. La reazione di Sophie è choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.