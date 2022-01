Bomba Grande Fratello Vip, Alex Belli furioso confessa con chi si farà una storia Delia dentro la casa. “Tutto organizzato è una farsa”

Ieri sera durante la diretta del Grande Fratello Vip è successo davvero di tutto. Ad essere nuovamente protagonisti sono stati Alex Belli e sua moglie Delia Duran in isolamento per poter entrare in casa Venerdì prossimo. La Duran ha spiegato di essersi presa una pausa di riflessione da Alex per i suoi atteggiamenti ancora protettivi nei confronti di Soleil. Alex Belli e Delia Duran si sono quindi lasciati? Non proprio, ma pare siano in crisi.

O almeno così hanno detto. Il pubblico del Grande Fratello Vip non sembra propenso a credere ai due coniugi, non più ormai, anche se in buona parte è schierato dalla parte di Delia. Quest’ultima farà il suo ingresso venerdì sera nella Casa e gli altri concorrenti hanno intuito che potrebbe entrare. Per depistarli Signorini ha detto loro che è fantascienza e ha chiesto la complicità di Alex Belli per depistare tutti, soprattutto Soleil Sorge. Il conduttore forse non si aspettava che invece l’attore avrebbe sganciato la bomba: la crisi c’è.

Quando Soleil ha chiesto all’amico chimico a che punto sia il suo rapporto con Delia lui ha risposto: “C’è una sospensione”. Gli altri inquilini hanno iniziato a scherzare con Soleil invitandola a crederci e lei aveva in effetti gli occhi a cuoricino. Quando Signorini ha detto a Belli che è stato molto bravo, lui lo ha spiazzato spiegando che non ha mentito ma che era la verità. A questo punto Signorini ha passato la palla a Delia, che era in collegamento, e anche lei ha confermato:

“In questi giorni, visto che ci sono stati alti e bassi, io mi sono presa una pausa in verità con Alex. Anche per questo entro al Grande Fratello. Continuavamo a litigare, continuavamo imperterriti a dirci anche delle brutte cose e ho deciso di avere il mio spazio in questo momento e di riflettere. Mi sono rotta le scatole di questa storia”. Delia ha specificato di essere in pausa con Alex Belli e che non entrerà al Grande Fratello Vip da single. I motivi? Le continue attenzioni dell’attore verso Soleil. Delia era così arrabbiata e carica verso il marito che non gli ha neanche dato il tempo di parlare.

Quindi ha proseguito lei: “Invece di preoccuparsi del nostro rapporto si preoccupa di Twitter. Io ho sofferto tre mesi e tu non ti preoccupi per il mio stato d’animo. Ti preoccupi della risposta ai tuoi fan, mi dà fastidio. Fatti un esame di coscienza, vai per la tua strada che io vado per la mia” Alex ha provato a parlare ma è stato interrotto anche dall’applauso del pubblico del Grande Fratello Vip. Quando è riuscito a prendere la parola, Belli ha confermato la pausa con Delia Duran: “Effettivamente abbiamo discusso tanto ma se pubblico qualcosa non è per difendere Soleil. Stava proteggendo qualcosa che era sacrosanto”.

Il riferimento era al momento in cui Soleil ha difeso la sua amicizia artistica con Alex da Basciano. A questo punto Delia si è infuriata ancor di più, perché in questo modo Alex ha confermato che era tutto vero ciò che c’è stato tra lui e Soleil. E Delia ha sbottato: “Ma tu pensi che siamo scemi noi? Che crediamo che è stata solo un’amicizia?”. Nonostante tutto ciò che ha combinato lui con Soleil, finto o non finto, Alex ha avuto il coraggio di mettere in guardia Delia al Grande Fratello Vip:

“Occhio a quello che fai, che poi non si torna più indietro”. Insomma, questa sembra essere la trama della seconda stagione della soap Alex-Delia-Soleil anche perchè stando a quanto trapelato il tutto sarebbe nuovamente organizzato e la Duran potrebbe avere una storia proprio con Basciano. La preoccupazione di Alex è proprio questa e per questo non voleva assolutamente che la moglie entrasse nella casa. del Grande Fratello e anche per questo a metà puntata ha lasciato addirittura lo studio molto nervoso, mentre Delia non si è voluta più collegare per non affrontare nuovamente il marito.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bomba Grande Fratello Vip, Alex Belli furioso confessa con chi si farà una storia Delia dentro la casa. “Tutto organizzato è una farsa” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.