bomba-grande-fratello-vip,-alex-belli-torna-nella-casa-e-fa-una-dedica-d’amore-a-soleil.-fan-in-delirio,-cosa-succede-stasera

Ad Alex Belli manca Soleil Sorge e ben presto l’attore potrebbe rientrare nel Grande Fratello Vip. Questo è almeno quello che pensa parte della casa e del pubblico italiano. Un’altra parte, invece, è convinta che sia in atto una ennesima strategia dell’uomo, che insieme alla moglie avrebbe recitato sin dal primo momento. Lui è uno dei personaggi più emblematici di questa edizione del reality. Ancora oggi non si è capito se il suo percorso sia stato sentito o sia tutto frutto di un teatrino ben orchestrato. Lo stesso Alfonso Signorini lo ha messo in dubbio, facendo anche intendere di essere a conoscenza della verità.

Ma al presentatore del Grande Fratello Vip non conviene ancora rivelare questo segreto. Del resto, c’è ancora molto da poter giocare sulla storia. Nonostante Alex Belli sia uscito dal reality, esistono sempre le ospitate e sicuramente lo rivedremo ancora. Gli ascolti parlano chiaro, e diventa impossibile mettere da parte questa situazione: “I dati del GF Vip sono questi: record con 3,7 milioni, 23,5% di share. Picchi del 41% di share nel momento tra Soleil, Alex e Delia Duran.” Insomma, seppur si tratta di un teatrino, è sicuramente un teatrino che rende molto e di cui Alfonso Signorini può andar fiero.

Alex Belli è uscito dal Grande Fratello Vip non perché eliminato dal pubblico, ma perché è corso ad abbracciare sua moglie Delia venendo meno alle regole della quarantena obbligata cui sono sottoposti tutti i concorrenti. Non si sa ancora se i due si riappacificheranno o meno, come non si sa se abbiano mai litigato sul serio. I concorrenti ancora in gioco hanno pareri discordanti in merito. “Penso una cosa, un’ipotesi che potrebbe diventare realtà. Diciamo che se Delia non lo perdona lui tornerà qua dentro fidatevi” ha detto Manila Nazzaro, che ha deciso di uscire nella puntata che andrà in onda stasera.

Ma Jessica non è stata assolutamente d’accordo con questa idea: “Non lo perdona lei? Amore questi due hanno già trombato ieri sera dai. Te lo dico io e ridevano anche. Stavano proprio a ridere alla grande della bellissima grandissima figura di merda che hanno fatto in diretta”. Quel che è sicuro è che Alex Belli e Delia Duran sono tornati nella stessa casa. Come lei stessa ha fatto notare “purtroppo viviamo insieme”, anche se ci sono tantissimi modi per stare lontani da una persona, quando lo si vuole davvero. Intanto, la soap opera continua sui social, all’esterno del Grande Fratello Vip.

Nelle ultime ore Alex Belli ha pubblicato una storia su Instagram che ha fatto molto discutere il web. Tutti pensano che sia dedicata a Soleil, nonostante nel video girato nella casa dell’attore è ben evidente la presenza di Delia Duran. Lui è al pianoforte e intona la canzone di Tiziano Ferro Non me lo so spiegare. Ma la frase che ha voluto mettere in risalto è: “Un po’ mi manca l’aria che tirava, o semplicemente la tua bianca schiena”. Sembra proprio un riferimento esplicito alla casa del Grande Fratello Vip e a Soleil Sorge. Come andrà avanti questa farsa che è riuscita ad ammaliare tutti gli italiani?

