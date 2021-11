bomba-grande-fratello-vip,-deianira-smaschera-l’imbroglio.-“tutto-organizzato-prima,-ecco-chi-deve-vincere”

Francesca Cipriani, durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio. Ma a quanto pare la donna era già a conoscenza di questa sorpresa. Anzi, c’è chi dice che l’avrebbe programmata lei stessa. Sin dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia la show girl ha voluto mettere in evidenza la sua storia d’amore con Alessandro, ragazzo semplice e apparentemente lontano dal mondo del piccolo schermo. I due sembrano realmente innamorati e hanno conquistato sia il pubblico che gli altri coinquilini, decisamente convinti della loro relazione.

Ma le ombre su Francesca Cipriani e Alessandro nascono da ancor prima dell’inizio del loro amore. Secondo diversi influencer di gossip, infatti, la relazione sarebbe stata studiata a tavolino dal manager di lui, per dargli visibilità. Solo successivamente sarebbe diventata reale. Una visibilità che lui sta ottenendo moltissimo al Grande Fratello Vip. Lo stesso Alfonso Signorini gli ha regalato tantissimo spazio, facendo addirittura restare il ragazzo con i Vipponi per qualche giorno. Una cosa mai successa prima. C’è da dire che la coppia ha funzionato e che ha fatto ridere l’Italia intera.

Nella puntata andata in onda lunedì è arrivata finalmente la proposta di matrimonio, con tanto di anello. Alfonso Signorini ha chiamato Francesca Cipriani in confessionale e le ha chiesto delle sue delusioni amorose. La donna ha affrontato in particolar modo l’argomento di un uomo violento, che l’ha picchiata per anni, ma dal quale non riusciva a separarsi. Sono moltissime le delusioni che la bella bionda ha ricevuto. Finché non è arrivato il suo Alessandro, che l’ha resa finalmente felice. Così il presentatore del Grande Fratello Vip l’ha invitata a raggiungere il giardino.

Qui ad aspettarla c’erano tutti gli altri inquilini, pronti a mantenerla. Chi ha seguito il Grande Fratello finora sa bene che Francesca Cipriani non riesce a gestire le emozioni e corre il rischio di non seguire le regole. Così, insieme agli altri concorrenti, la donna ha assistito alla sua dichiarazione d’amore. Le parole di Alessandro sono state significative. Il ragazzo ha parlato della notorietà acquisita, della gente che per strada lo saluta, ma che questo non è nulla rispetto al rientrare a casa e trovare lei ad aspettarlo. “Non c’è televisione che tenga senza di te” parole che fanno comprendere che la loro storia forse è stata creata anche per renderlo famoso.

E adesso che sono davvero innamorati, Francesca Cipriani vuole sicuramente aiutarlo a realizzare questo sogno. Per questo gli starebbe dando così tanta importanza nella casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare la donna non sta giocando da sola, ma sta seguendo un teatrino programmato. Già ad agosto l’influencer Deianira Marciano aveva preannunciato la proposta di matrimonio, e con lei molti altri esperti di gossip. Ne consegue che la faccia sorpresa che la donna ha mostrato lunedì era un’altra finzione. Sicuramente, nonostante lo sapesse già, l’emozione però era vera. Almeno lo speriamo!

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bomba Grande fratello Vip, Deianira smaschera l’imbroglio. “Tutto organizzato prima, Ecco chi deve vincere” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.