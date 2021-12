Bomba Grande Fratello Vip, Ecco chi sta per entrare nella casa. Signorini ruba il concorrente più amato di Maria de Filippi

Domani sera si terrà una nuova puntata del Grande Fratello Vip e nella casa potrebbe entrare un uomo che appartiene al mondo di Maria De Filippi. E’ tempo di ingressi e di uscite nel reality condotto da Alfonso Signorini. Soltanto una settimana fa, il presentatore ha comunicato ai concorrenti il termine della trasmissione, che è previsto per lunedì 14 marzo. Altri tre mesi rinchiusi all’interno di quelle mura piene di telecamere. Ma tutti i Vipponi hanno accettato questo nuovo termine, tranne Francesca Cipriani, che ha confessato di avere dei problemi di salute da dover risolvere all’esterno.

Per non parlare dell’eliminazione di Alex Belli. Era su lui e sulla sua storia con Soleil Sorge che Alfonso Signorini puntava per la suspance delle sue puntate. L’attore però, alla vista di sua moglie Delia Duran, ha varcato il confine che li separava e ha infranto le regole del gioco. A causa della pandemia in corso, infatti, i concorrenti sono costretti e una quarantena forzata e non possono avvicinarsi ai familiari che li vengono a trovare, a meno che questi non abbiano fatto una apposita quarantena. Ben due personaggi di tutto rilievo hanno lasciato il Grande Fratello Vip, e adesso c’è assolutamente bisogno di sostituirli. ( continua dopo la foto)

Già nella puntata andata in onda lunedì sera, Alfonso Signorini ha avvisato il pubblico che sarebbero entrati altri tre Vipponi. Come sempre, è calato un velo di mistero sui nomi di questi personaggi che, per entrare in gioco, dovrebbero essere già in quarantena. Una sola è stata svelata proprio dal settimanale condotto dal presentatore, Chi: si tratta di Eva Grimaldi, la famosa attrice con un importante passato sentimentale alle spalle, che oggi si è unita civilmente all’attivista e politica Imma Battaglia. Su di lei siamo sicuri che ce ne saranno di storie da raccontare al Grande Fratello Vip.

Eva Grimaldi non è nuova nel mondo dei reality. In passato ha partecipato anche a L’Isola dei Famosi, nell’edizione che ha visto protagonista Raz Degan e in cui c’era anche Giacomo Urtis, che ritroverà adesso nel Grande Fratello Vip. Il suo, per il momento, è l’unico nome certo riguardo i tre ingressi che vedremo domani sera. Ma chi saranno gli altri? Un nome in lizza è sicuramente quello di Nathaly Caldonazzo. Un’altra donna, come se questa edizione non ne avesse già abbastanza. Sin dal primo momento, infatti, gli uomini sono stati eliminati in maggioranza dal pubblico.

Ma sicuramente venerdì 17 dicembre ci sarà un uomo a fare il suo ingresso, un volto che potrebbe rendere molto contente le donne del Grande Fratello Vip. Pare che venga dal mondo televisivo di Maria De Filippi e che abbia partecipato sia a Uomini e Donne nei panni di corteggiatore che a Temptation Island nei panni di tentatore. Il suo nome è Alessandro Basciano: lo abbiamo visto durante il trono di Giulia Quattrociocche, che non lo ha scelto. Poi, nel reality dell’amore, lo abbiamo visto tentare in particolar modo Valeria Liberati, entrata in coppia con Ciavy. Ultimamente è stato al centro del gossip per un flirt con Erjona Sulejmani, ex moglie del calciatore Blerim Dzemaili.

