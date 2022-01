Bomba Grande Fratello Vip, Eliminati 3 super vip prima del tempo. La regia censura ma quel che è successo è grave. Fan distrutti

Il mese di dicembre ha rappresentato per il Grande Fratello Vip una transizione dalla prima alla seconda stagione. Molti Vip hanno abbandonato il gioco, altri sono entrati, scandendo un cambio di programma finalizzato ad appassionare il pubblico ancor di più. Ma sembra che non sia ancora finita e che adesso altri concorrenti che sono stati protagonisti dei primi mesi nella casa più spiata d’Italia abbiano deciso di arrendersi. Stiamo parlando della super favorita dal pubblico, Soleil Sorge, del playboy che non è riuscito a conquistare nessuno, Gianmaria Antinolfi, e dell’eterno indeciso riguardo la sua relazione, Manuel Bortuzzo.

Del resto, ognuna delle storie dei tre inquilini del Grande Fratello Vip ha raggiunto in un modo o nell’altro un capolinea. Gianmaria Antinolfi è entrato raccontandosi come un uomo pieno di se, circondato da donne dello spettacolo. Ma si è rivelato un ragazzo insicuro che accetta qualsiasi cosa da una donna pur di averla accanto. Nella casa non è riuscito a conquistare nessuno. Il corteggiamento verso Sophie Codegoni si è risolto in un nulla di fatto, e la ragazza lo ha mollato appena è entrato un concorrente più interessante. Adesso sembra che l’imprenditore voglia lasciare il reality.

“Andrò via tra dieci giorni, non ce la faccio più” . Parole che lasciano intendere che il 10 gennaio potrebbe uscire dalla porta rossa per non farvi più ritorno. Una decisione che provocherebbe scontento nel pubblico, che nonostante tutto si è legato molto a Gianmaria Antinolfi e lo ha salvato nomination dopo nomination. Riguardo Soleil Sorge, è di Jessica Selassiè la notizia secondo cui la reginetta del Grande Fratello Vip vorrebbe lasciare la trasmissione. “Pure lei vuole andare via” ha affermato. Anche se nel suo caso la storia potrebbe non essere completamente conclusa.

L’abbiamo vista lasciarsi andare a una relazione con Alex Belli, che è uscito dalla casa per tornare da sua moglie, Delia Duran. Questo triangolo amoroso è stato sicuramente l’argomento preferito dai telespettatori e quindi da Alfonso Signorini, che ha lasciato loro moltissimo spazio. Ma adesso che l’attore è andato via, sembra che anche il ruolo di Soleil Sorge nel Grande Fratello Vip non sia più lo stesso. L’influencer potrebbe tranquillamente lasciare la casa senza provocare danno al reality. Ma c’è un’opzione che la vorrebbe ancora all’interno dello show e che incuriosisce anche i più scettici.

Si dice che Delia Duran potrebbe fare il suo ingresso nel Grande Fratello Vip. Se così fosse, sarebbe davvero un peccato non vederla confrontarsi con Soleil Sorge, l’amante di suo marito. Questo è l’unico motivo che ci spinge a voler tenere l’arrogante reginetta nella casa più spiata d’Italia. Infine abbiamo Manuel Bortuzzo, che senza Aldo Montano proprio non riesce a resistere: “Io me ne vado o il 14 o il 17 gennaio, pensavate che restavo fino a marzo? No!”.

La Regia ha provato a censurare le frasi del ragazzo ma non ha fatto in tempo svelando così quando uscirà. Le sue dichiarazioni non sono state prese dal pubblico a casa che le hanno trovate molto gravi, Come fa infatti a sapere Manuel quando in effetti uscirà e perchè proprio quei giorni specifici? c’è forse un accordo con Signorini e la produzione del Grande Fratello che non conosciamo?

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bomba Grande Fratello Vip, Eliminati 3 super vip prima del tempo. La regia censura ma quel che è successo è grave. Fan distrutti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.