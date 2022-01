bomba-grande-fratello-vip,-esce-dalla-casa-e-accusa-signorini-e-la-produzione:-“ecco-come-proteggono-soleil-e-katia.-tutto-deciso”

Due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno affermato che la produzione del reality tende sempre a tutelare Soleil Sorge. Si tratta di Clarissa Selassiè e di Ainette Stephens, ma sicuramente a loro si aggiunge una buona fetta del pubblico, noi compresi. Sin dall’inizio del reality l’influencer sembra la reginetta della casa. Lo stesso Alfonso Signorini non ha mai cercato di nascondere la simpatia che prova per lei. E’ il presentatore ad avere il compito di moderare i litigi che si stanno creando all’interno della casa più spiata d’Italia, sempre più passionali, un duro compito che dovrebbe essere condotto senza preferenze.

E invece abbiamo visto molto spesso Alfonso Signorini interrompere le altre concorrenti per lasciare spazio alle parole di Soleil Sorge. Abbiamo ascoltato puntata dopo puntata i suoi monologhi raramente interrotti, ma non ci hanno mai convinti. L’abbiamo ribattezzata la figlia adottiva del direttore di Chi, perché una tale protezione sembra assurda. L’abbiamo vista salvarsi televoto dopo televoto restando sempre più basiti. Abbiamo cercato di capire che il triangolo amoroso creato nel Grande Fratello Vip con Alex Belli e Delia Duran avesse la sua presa sul pubblico.

Ma adesso che l’attore è andato via, la presenza di Soleil Sorge all’interno della casa non ha più motivo d’essere. A meno che non faccia davvero il suo ingresso Delia, come si dice nelle ultime settimane. Siamo certi che la sua eliminazione porterebbe un gran cambiamento al Grande Fratello Vip, che sempre più quest’anno sta dando un cattivo esempio. Donne contro donne, vipere e mantidi, scontri violenti, parolacce, è uno schiaffo a quello per cui stiamo lottando negli ultimi anni. E tutto parte quasi sempre da lei, che nella casa va d’accordo solo col sesso opposto o con chi ha deciso di far parte della sua corte.

Ma adesso sembra che finalmente le cose stiano cambiando. Altre concorrenti, che sono partite con un fare più timido e indeciso, hanno finalmente preso consapevolezza e sicurezza e cominciano a ribellarsi. Tra queste, Lulù che sta facendo un percorso meraviglioso al Grande Fratello Vip. L’abbiamo vista insicura, timida, piccola davanti a tutti quei personaggi già abituati alle telecamere. Oggi, forse anche grazie alla complicità del suo Manuel Bortuzzo che finalmente le ha dichiarato i suoi sentimenti, forse grazie al pubblico che l’ha votata come preferita, ha preso coraggio.

E ha cominciato a dare pan per focaccia a Soleil Sorge. Uno degli ultimi litigi è avvenuto a causa di un pezzo di tartufo scomparso. L’influencer, colpevole, ha cercato di rimandare la colpa proprio alla principessa, dicendole che è lei la prima a nascondere le cose nella sua stanza. Ovviamente, il Grande Fratello Vip non ha mandato in onda né il litigio, né la verità in merito, scatenando l’indignazione delle due ex gieffine. “Se Lulù lo avesse nascosto sarebbe successo il panico in quella casa” ha scritto Clarissa; “Clari sono d’accordo con te purtroppo la casta è intoccabile, meno male che la gente vede tutto da casa” ha risposto Ainett.

