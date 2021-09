bomba-grande-fratello-vip,-gianmaria-e-il-rapporto-segreto-con-raffaella-fico-prima-di-entrare-in-casa.-signorini-furioso

Raffaella Fico ha detto una bugia quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, ma subito è stata scoperta. La donna, che nel mondo del piccolo schermo si è fatta conoscere proprio per il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, tanti anni fa, ha infatti affermato di essere single. Ma solo dopo pochi giorni dall’inizio del reality ha cambiato la sua versione, dichiarando di avere il cuore impegnato. Ma allora perché dichiararsi single? A svelarlo è il settimanale Chi di Alfonso Signorini che tira in ballo, in questa storia poco chiara, anche un altro concorrente, Gianmaria Antinolfi.

In effetti, Raffaella Fico ha iniziato una relazione a luglio, solo due mesi prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip, con Piero Neri, un facoltoso imprenditore ed erede di una quotata impresa mercantile di Livorno. La loro relazione è nata solo da poco tempo ma, a quel che si dice, sta andando a gonfie vele. Nonostante questo, la show girl ha condiviso di non condividerla con il pubblico di Canale 5. Almeno in un primo momento, perché già durante l’ultima puntata del serale ha ammesso di avere il cuore impegnato. In realtà, ci sono vari motivi per i quali la donna avrebbe agito in questo modo.

Il primo motivo è che Piero Neri parrebbe essere un uomo molto riservato, non intenzionato quindi a essere pubblicato sulle prime pagine dei giornali che si occupano di gossip. Le copertine rosa non gli interessano ed essere ufficialmente fidanzato con una concorrente del Grande Fratello Vip lo avrebbe portato inevitabilmente sotto i riflettori. Non solo, Raffaella Fico, probabilmente, non si è voluta esporre anche per la breve durata della loro relazione. A quanto pare l’uomo ancora non le ha presentato la sua famiglia, quindi lei non ha voluto metterlo in difficoltà.

Al contrario, si dice che lei gli ha già presentato la figlia avuta con Mario Balotelli, Pia. Ma pur vivendo una bella storia d’amore, i due hanno evitato uscite pubbliche e dichiarazioni, tenendo la relazione segreta. Cosa ha portato Raffaella Fico a dichiarare di essere impegnata? Probabilmente, la presenza di Gianmaria Antinolfi nella casa del Grande Fratello Vip. Per chi si domanda cosa c’entri l’imprenditore napoletano, è bene sapere che è molto amico di Piero Neri, quindi conosce bene la verità riguardo il legame che lo lega alla sua coinquilina. Avrebbe potuto sbugiardarla da un momento all’altro.

Gianmaria Antinolfi, del resto, sembra essere un vero chiacchierone. Sin dal primo momento nel Grande Fratello Vip ha fatto discutere per la relazione avuta in passato con Soleil Sorge. I due discussero proprio perché lei gli aveva chiesto maggiore riservatezza, mentre lui non smetteva di pubblicare storie e condividere con i follower la sua storia. Evidentemente, Raffaella Fico ha pensato fosse meglio svelare la verità, pur mantenendo il riserbo sull'identità del suo uomo. Identità che, inevitabilmente, è stata scoperta poco dopo la sua confessione. Chissà che Piero Neri non venga anche coinvolto in una puntata. Signorini è capace di tirare in ballo chiunque.

