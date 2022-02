Bomba Grande Fratello Vip, Lorenzo Amoruso lascia Manila Nazzaro “Ecco cosa ho scoperto su di lei” Il motivo è assurdo, Fan sotto choc

Dopo la puntata andata in onda ieri sera al Grande Fratello Vip, sembra che Lorenzo Amoruso voglia lasciare Manila Nazzaro. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole, dal momento che l’uomo è stato sempre presente per la sua compagna e si è messo più volte in primo piano per difenderla. Sin dal primo momento l’ex Miss Italia è stata tra le protagoniste di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. E’ pur vero che a volte ci sembra che la donna vada un po’ lì dove butta il vento. Finché Soleil Sorge è stata tra le più amate dal pubblico, infatti, non l’ha lasciata un attimo.

Da quando l’influencer ha perso il suo appeal sui telespettatori, invece, sembra averle voltato le spalle. Il trio formato da Manila, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli si è finalmente rotto. Soprattutto, la cantante lirica ha preso le parti della più giovane concorrente e adesso le due si sono alleate contro la donna. E chi ha seguito bene il Grande Fratello Vip sa perfettamente che averle come nemiche è molto difficile. L’ex Miss Italia si ritrova adesso ad affrontare questa situazione, cercando di rifugiarsi tra le braccia di un’altra donna, Miriana Trevisan. Ma non sempre riesce a reggere gli attacchi contro di lei.

Sono in molti a pensare che Manila Nazzaro abbia voltato le spalle a Soleil Sorge quando si è resa conto che questa aveva perso l’amore del pubblico, che invece lo ha riversato tutto su Delia Duran, appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip ma già prima finalista eletta. E mentre il mondo sembra essere contro la ex Miss Italia, anche il suo compagno non scherza. Dopo la puntata andata in onda ieri sera, infatti, Lorenzo Amoruso ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha fatto capire chiaramente i suoi dubbi sulla donna che ha affianco. Potrebbe anche lasciarla, come si evince dalle sue parole.

“Mi sono innamorato di una donna forte risolta e decisa che non accettava soprusi. Oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere”. Parole molto forti quelle di Lorenzo Amoruso nei confronti di Manila Nazzaro. Soprattutto dal momento che, durante il percorso della donna al Grande Fratello Vip, sono sempre sembrati innamoratissimi. Lui si è sempre inserito nelle discussioni, andando più volte a trovarla per darle dei consigli, facendo anche la quarantena soltanto per poterla abbracciare e baciare.

Anche dai social ha sempre commentato quel che la sua Manila faceva al Grande Fratello Vip. Oggi sembra cambiare completamente rotta. Potremmo anche pensare che l’uomo lo stia facendo appositamente per attirare l’attenzione del pubblico sulla sua compagna. Siamo all’ultimo mese di reality e adesso bisogna cacciare le unghie e gli artigli per ottenere le clip migliori. Sicuramente Alfonso Signorini vorrà mostrare la storia a Manila Nazzaro, che ne uscirà distrutta. Ma bisogna dire a Lorenzo Amoruso che in tal caso i suoi sforzi sarebbero vani, dal momento che a breve rientrerà nella casa Alex Belli e tutti gli occhi saranno puntati su di lui.

Per continuare ad avere news, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bomba Grande Fratello Vip, Lorenzo Amoruso lascia Manila Nazzaro “Ecco cosa ho scoperto su di lei” Il motivo è assurdo, Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.