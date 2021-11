Bomba Grande Fratello Vip, Manuel tradisce Lulù con Soleil. Lulù disperata. Scoppia il putiferio nella casa. cos’è successo

Manuel Bortuzzo ha deciso di ricominciare a frequentare Lulù Selassiè ma a quanto pare è realmente interessato a Soleil Sorge. Nella casa del Grande Fratello Vip l’amore diventa sempre più pazzerello. Appena entrato nella casa, l’ex sportivo si è subito lasciato travolgere dalla dolcezza della giovane principessa che, sin da subito, è stata molto sensibile davanti alla sua condizione fisica. Tra i due è scoppiata la passione, che però si è ben presto trasformata in estenuante gelosia e possessività da parte di lei. Il ragazzo ha quindi fatto di tutto per allontanarla, facendola soffrire molto.

Lulù Selassiè non ha mai nascosto i suoi problemi di autostima. Cresciuta in un mondo di bulli e in seno a una società sbagliata, ha sviluppato tantissime insicurezze. Per questo, la gioia dell’amore viene costantemente accompagnata dalla paura di perdere la persona amata. Soprattutto, dalla paura che un’altra donna più bella di lei potesse soffiarle il fidanzato. Per tutto il periodo della sua relazione con Manuel Bortuzzo nella casa del Grande Fratello Vip, la sua gelosia si è concentrata tutta su Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne diventata subito molto amica del ragazzo.

Ma adesso sembra proprio che Lulù Selassiè non abbia guardato con attenzione le dinamiche nel Grande Fratello Vip. A quanto pare il suo bel Manuel è attratto da un’altra delle coinquiline della casa più spiata d’Italia: Soleil Sorge. La donna è subito riuscire a conquistare il pubblico italiano e sicuramente il lato maschile del reality, mentre con le altre ragazze ha avuto seri problemi a relazionarsi, a causa del suo carattere arrogante. Nonostante questo, riesce sempre ad avere l’ultima parola e si sta dimostrando proprio uno di quei personaggi che negli show arrivano fino alla fine.

Probabilmente anche per queste molte attenzioni maschili sono concentrate tutte su di lei. E Manuel Bortuzzo non sembra essere da meno. Durante l’ultima settimana il giovane si è riavvicinato a Lulù Selassiè, baciandola con passione, pur mettendo in chiaro di non voler un fidanzamento con lei, almeno non nella casa del Grande Fratello Vip. Già il pubblico è molto indignato per questo, perché i sentimenti della giovane principessa sono evidentemente reali, così come reale è stata la sua sofferenza. E nessuno vuole vederla più piangere per un uomo che non cura la sua dolcezza e sensibilità.

La speranza è che Manuel Bortuzzo non illuda nuovamente Lulù Selassiè per poi lasciarla un'altra volta. A quanto pare, però, l'ex sportivo è anche molto attratto da Soleil Sorge, come lei ha raccontato ad Alex Belli: "Eravamo insieme e lui mi ha detto che nella social gli hanno chiesto una roba su di me. Io ero incuriosita e in quel momento è arrivata Lulù. Così mi sono bloccata, mi dispiaceva per lei. Mi sono detta che sarebbe stato meglio evitare. Perché Manu mi aveva già fatto capire la domanda e la sua risposta". Degli apprezzamenti che, sicuramente, avrebbero messo di nuovo sull'attenti la principessa del Grande Fratello Vip.

