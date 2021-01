Selvaggia Roma è da poco uscita dalla casa del Grande Fratello Vip e ha già conquistato un ammiratore che sembra essere molto incuriosito da lei. Si tratta di Matteo Salvini che attualmente, pur essendo fidanzato con Francesca Verdini, non manca mai di riempire di like la pagina Instagram della donna. Le foto che destano l’ammirazione del leader della Lega, in particolare, sono quelle che ritraggono l’ex gieffina in costume da bagno, oltre a vari selfie con le curve in primo piano. Che il politico abbia un determinato gusto in fatto di donne è ormai risaputo.

Non solo la Isoardi e la Verdini, adesso sembra che anche Selvaggia Roma sia entrata nelle sue simpatie. Ricambiate anche, perché i like vengono decisamente ricambiati. E non sono pochi, al punto che i follower di entrambi hanno irrimediabilmente notato la cosa e dato inizio ai pettegolezzi che li riguardano. Ma Matteo Salvini e la ex concorrente del Grande Fratello Vip si limitano solo ai like? O dietro questi pubblici apprezzamenti sono nascosti anche dei messaggi? Si dice che Instagram sia una delle maggiori cause che porta alla chiusura di una relazione. Come reagirà Francesca alla notizia?

Per il momento possiamo fare solo delle supposizioni. Ufficialmente Matteo Salvini è felicemente fidanzato, e nulla gli impedisce di apprezzare un’altra bella donna sull’onda della ribalta in questo momento. Selvaggia Roma si è fatta conoscere per la sua partecipazione a Temptation Island, la trasmissione prodotta da Fascino, la società di Maria De Filippi e Mediaset. Dopo un periodo vissuto nell’anonimato televisivo ma come reginetta del web, la donna è tornata sul piccolo schermo grazia alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Il periodo che Selvaggia Roma ha vissuto all’interno della casa più spiata d’Italia è stato molto breve, ma questo non le ha impedito di tornare a brillare e di incrementare i follower della sua pagina Instagram. Una volta uscita dal Grande Fratello Vip, subito sono state pronte le ospitate nei vari talk show, dove la donna non manca mai di dire la sua su quello che sta accadendo ai concorrenti che si avvicinano sempre più alla finale, prevista per il 1 marzo. Anche i suoi social riguardano gli altri Vipponi, in particolare qualcuno che non ha conquistato le sue simpatie.

E’ Dayane Mello la concorrente maggiormente attaccata da Selvaggia Roma, che l’ha accusata di menefreghismo e maleducazione. Secondo la ex gieffina, il passato della brasiliana non giustifica il suo comportamento arrogante e provocante nei confronti degli altri abitanti della casa del Grande Fratello Vip. E’ stato poi il turno di Pierpaolo, accusato di aver avuto poco carattere nei confronti del fratello: “Pierpaolo caccia le parole, carattere zero. Tuo fratello a stare fisso da Barbara D’urso vuole fare un programmino. È ovvio che preferivano Elisabetta”.

