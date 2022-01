Bomba Grande Fratello Vip, Panico in studio subito dopo la diretta. Uno dei concorrenti è positivo al Covid. Cosa accadrà adesso

Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello Vip hanno dovuto rinunciare ad alcune delle sorprese previste per la diretta a causa di uno degli ex concorrenti. Parliamo di Biagio D’Anelli, che ha annunciato di essere positivo al Covid-19. In questo periodo di pandemia è difficile portare avanti trasmissioni e reality. Mentre i concorrenti sono rinchiusi all’interno di una casa, in una quarantena obbligata, tutto lo staff che ci lavora intorno è soggetto al rischio di contrarre la malattia che ha messo in ginocchio il mondo intero. Così, si deve essere pronti a dei cambi di scena dell’ultimo minuto.

Biagio D’Anelli è rimasto poco tempo nel Grande Fratello Vip. Ma nelle poche settimane trascorse con i Vipponi non ha mancato di conquistarne una. Lei è sicuramente una delle protagoniste di questa edizione del reality. Si tratta di Miriana Trevisan, sempre molto coinvolta nelle dinamiche della casa e pronta a dire la sua. Questo l’ha portata anche all’eliminazione, ma la show girl ha avuto la fortuna di possedere il biglietto di ritorno e avere una seconda possibilità, che l’ha sicuramente ripagata. Il pubblico l’ha capita e l’ha votata più di una volta come preferita della settimana.

Forse proprio per questo Biagio D’Anelli è stato fatto fuori. I telespettatori, molto legati alla figura di Miriana Trevisan, non vedevano di buon occhio questa nuova love story e hanno preferito che la loro beniamina continuasse il suo percorso libera da ogni vincolo. Il Grande Fratello Vip, dal suo canto, non ha potuto rinunciare all’idea di far rincontrare i due piccioncini. Purtroppo, proprio la pandemia di Covid-19 impedisce agli ospiti di toccare o baciare i concorrenti, e i due sono stati divisi da un telone di plastica. Davanti alla loro voglia di stare insieme, però, Alfonso Signorini ha fatto loro una promessa.

Biagio D’Anelli, dopo la giusta quarantena, sarebbe potuto rientrare nel Grande Fratello Vip per passare una serata con la sua Miriana. Probabilmente, stavolta l’ex concorrente avrebbe anche ottenuto il consenso del pubblico. Da quando è stato eliminato ha dimostrato infatti di essere realmente legato alla show girl, difendendola sempre e portandole rispetto. L’uomo si è detto pronto a sostenere nuovamente la quarantena per incontrare la sua amata e poterla finalmente toccare. Ma un impedimento è intervenuto a divederli ancora e lo staff del reality si dovrà adeguare.

Biagio D’Anelli è risultato positivo al Covid-19. Questo rende impossibile, almeno allo stato attuale, un suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Non vogliamo neanche immaginare cosa significherebbe per i Vipponi se il virus arrivasse all’interno del reality. Intanto, l’uomo è costretto in casa e non si potrà muovere finché non sarà definitivamente guarito. I tempi sono diversi di persona in persona. Può trattarsi di un mese come di una settimana. Poi, dovrà ugualmente sottoporsi alla quarantena per entrare al Grande Fratello Vip. Insomma, i piani di Alfonso Signorini sono saltati e Miriana Trevisan dovrà fare a meno del suo uomo.

Per continuare ad avere news, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bomba Grande Fratello Vip, Panico in studio subito dopo la diretta. Uno dei concorrenti è positivo al Covid. Cosa accadrà adesso proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.