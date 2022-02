bomba-grande-fratello-vip,-raffaella-mennoia-choc:-“soleil-machiavellica-e-spregiudicata,-ecco-cosa-fece-al-provino-per-uomini-e-donne”

Sul comportamento di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip è intervenuta Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi e fautrice del successo dell’influencer. E’ proprio lei, infatti, a fare i provini per le persone che parteciperanno ai programmi della regina di Mediaset. E la bella italoamericana si è fatta conoscere sul piccolo schermo proprio grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, dove è approdata in qualità di corteggiatrice di Luca Onestini. A tal proposito, l’autrice afferma di non poter assolutamente dimenticare il suo provino e quello che pensò della giovane.

“Avrò fatto migliaia di provini ma il suo me lo ricordo bene. Ne ho incontrate poche con la sua determinazione, capii subito di avere di fronte una ragazza che aveva fatto un investimento su sé stessa. Pensai all’istante: povero tronista, questa se lo cucinerà all’istante”. E infatti così fu, perché Soleil Sorge riuscì a conquistare il tronista e a diventare la sua scelta. Un comportamento che l’ha fatta arrivare, oggi, a essere una delle protagoniste del Grande Fratello Vip. A Uomini e Donne il suo carattere è uscito fuori sin dalla prima esterna, in cui Luca Onestini è stato messo evidentemente a disagio.

“Portò Luca a fare una sessione di kundalini yoga. Le posizioni erano così spinte che avrebbero messo in imbarazzo chiunque”. Soleil Sorge sa bene come fare spettacolo e dopo soltanto 4 mesi dalla scelta, lasciò Luca Onestini in diretta televisiva, quando lui stava partecipando proprio al Grande Fratello Vip. Oggi è lei all’interno della casa più spiata d’Italia ed è diventata una delle principali protagoniste grazie al triangolo formato con Alex Belli e Delia Duran. Il suo personaggio, in un primo momento, è piaciuto tanto ai telespettatori che l’hanno votata spesso come la preferita.

“Le piacciono i panni della cattiva, ma se vieni ripresa 24 ore al giorno, prima o poi esce quello che sei”. Raffaella Mennoia è convinta che la Soleil Sorge del Grande Fratello Vip è la vera Soleil. Che però ha perso molti punti quando Delia Duran è entrata in gioco. Al punto che oggi è proprio la moglie di Alex Belli ad aver ottenuto la finale. La spalla destra di Maria De Filippi, intervistata da Oggi, ha preso le sue difese, cercando di far capire al pubblico che la giovane ha semplicemente cercato di giocare le sue carte. Per poi essere tirata in mezzo in una situazione più grande di lei.

“Machiavellica, certo, e la morale ci impone di giudicarla spregiudicata, ma in realtà è una donna single che sta giocando le sue carte, e usa una strategia in un gioco di strategia. Tutti danno la colpa a lei, ma è Alex Belli quello impegnato”. E probabilmente Soleil Sorge si è ritrovata coinvolta in un gioco tra Delia Duran e Alex Belli. Quel che è sembrato certo a tutti, però, è l’attrazione tra la ragazza e l’attore e la loro complicità. Adesso lui tornerà nella casa del Grande Fratello Vip e passerà del tempo con entrambe le donne. Siamo sicuri che, per la felicità di Alfonso Signorini, gli ascolti saliranno alle stelle.

