Bomba Grande Fratello Vip, Signorini choc: Cancellato dal Palinsesto. Sono stato tagliato. Ecco cosa ha deciso Mediaset

Il day time del Grande Fratello Vip su Italia 1 è stato eliminato dal palinsesto. Una notizia che ha sorpreso tutti i fans del famoso reality. La Mediaset ha deciso di tagliare definitivamente la striscia quotidiana che va in onda alle 18 perché gli ascolti era troppo bassi. Del resto, sin dalla prima puntata si è capito che Alfonso Signorini non sarebbe riuscito a raggiungere le vette di share ottenute l’anno scorso, quando la casa era popolata da persone come Tommaso Zorzi e Dayane Mello. In questa edizione il cast è sicuramente più importante ma, allo stesso tempo, risulta meno interessante.

Questo almeno è quello che dicono gli ascolti. Nonostante tutto, i numeri hanno soddisfatto ugualmente la Mediaset al punto di decidere nuovamente di prolungare il Grande Fratello Vip fino alla fine di marzo. Anche quest’anno i Vipponi dovranno passare le festività natalizie all’interno della casa più spiata d’Italia. Intanto, Alfonso Signorini ha incominciato a far entrare in gioco nuovi concorrenti, che servono a dare pepe alle dinamiche, diventate ormai ripetitive. Per puntate e puntate non abbiamo fatto altro che sentir parlare di Soleil e Alex e della loro ‘affinità artistica’.

Proprio a questo riguardo, il conduttore ha annunciato che nelle prossime puntate potrebbe entrare proprio Delia Duran, moglie di Alex Belli, che ha alzato un grande polverone. Non si è ben capito se la donna farà il suo ingresso in qualità di concorrente o di visitatrice. Ma siamo sicuri che, nel primo caso, potrebbe drasticamente cambiare la situazione che si è creata all’interno della casa. Un’altra storia che stiamo seguendo sin dall’inizio del Grande Fratello Vip è quella di Manuel Bortuzzo con Lulù Selassiè. Speriamo che a breve possano entrare altri bei ragazzi a tener compagnia alle altre due principesse.

Per i telespettatori che si sono preoccupati, c’è da star tranquilli. Il day time di Canale 5 insieme alle dirette del lunedì e del venerdì in prima serata sono state confermate. L’unico appuntamento a essere stato cancellato è stato quello di Italia 1. Domani sera, quindi, ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip che vedrà una donna uscire definitivamente dallo show. In nomination ci sono: Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Carmen Russo, quattro donne che sicuramente hanno dato molto al reality. La Trevisan è già stata eliminata una volta ma è potuta rientrare grazie al biglietto di ritorno.

Le nomination palesi hanno determinato molti litigi all’interno della casa, dove la situazione è abbastanza tesa. Bisogna vedere il pubblico da che parte si schiererà. Per il momento, sia le opinioniste, sia Alfonso Signorini, sia i telespettatori si sono apertamente schierati dalla parte dei più forti, i cosiddetti bulli. Quelle persone che conoscono bene il mezzo televisivo e che non faticano a denigrare il prossimo per mettersi in risalto. Prima tra tutte, Soleil Sorge, che finora ha sempre ottenuto il posto di preferita del pubblico. Entrerà un nuovo concorrente al Grande Fratello Vip che riuscirà a farle abbassare la cresta? Staremo a vedere.

