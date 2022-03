Bomba Grande Fratello Vip, Spunta a sorpresa il nome del vincitore. “Già stato deciso”. Proprio non te l’aspetti

Ci siamo! Mancano pochissime ore alla finalissima del Grande Fratello Vip 6. Oggi Lunedì 14 marzo 2022 si concluderà l’edizione più lunga di sempre del reality show di Canale 5. Un’edizione in cui è successo davvero di tutto: le emozioni in casa sono state davvero tantissime e i telespettatori si sono affezionati ai ‘vipponi’ nel corso di questi sei lunghi mesi. Ma, come sempre, ne vincerà soltanto uno!

I finalisti di questa edizione sono Delia Duran, Lulù Selassié, Davide Silvestri e Barù: a loro si aggiungerà un quinto finalista, che sarà il vincitore del televoto tra Giucas Casella e Jessica Selassié. Ma, a poche ore dalla finale, quali sono i pronostici? Chi vincerà la sesta edizione del GF Vip? Scopriamo cosa ne pensano gli scommettitori.

Chi vince il Grande Fratello Vip? Il nome della favorita

In attesa dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022 alcuni operatori attivi nelle scommesse indicano Jessica Selassiè come la vincitrice. La concorrente, in gara sin dall’inizio del reality con la sorella Lulù, negli ultimi tempi ha fatto parlare per il suo rapporto con Barù che non ha esitato a definire falso perché sospettato voler arrivare in finale con ogni mezzo. Ora però le cose tra i due sono migliorate e il pubblico sogna nuovamente una bellissima love story.

Altro nome favorito per la vittoria è Davide Silvestri, quotato al pari di Lulù (3.0), sorella di Jessica che nella Casa del Grande Fratello Vip ha trovato l’amore in Manuel Bortuzzo. Segue, poi, Barù e negli ultimi posti Giucas Casella e Delia Duran. Quest’ultima è stata una delle concorrenti più discusse dell’edizione per il noto triangolo sentimentale composto da lei, il marito Alex Belli (entrato prima di lei come concorrente e poi eliminato) e Soleil Sorge, “amica speciale” dell’attore che, a un certo punto, ha baciato a sorpresa durante una serata.

Come riporta IsaeChia.it, secondo l’agenzia di stampa telematica Agipro, la vittoria di Jessica è data a 2,40, seguita dal 2,70 della sorella Lulù Selassie e Davide Silvestri. Insomma, il podio potrebbe essere proprio questo. La vittoria di uno tra Barù e Delia Duran è data a 7, mentre si sale a 22 per Giucas Casella. Ma recentemente sono nate delle polemiche. Spesso infatti proprio la Selassie, che adesso si trova al televoto, viene censurata, e le scene tra lei e Barù nascoste. C’è già qualcuno che grida allo scandalo, in quanto il Gf vorrebbe farla uscire subito con Giucas per evitare che vinca proprio lei.

