Bomba Grande Fratello Vip: “Un vippone positivo al covid dentro la casa”. Signorini in grossi guai “Sapeva tutto”. Chi è

Andrea Zelletta, a distanza di un anno dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha raccontato la verità riguardo un suo allontanamento dalla casa legata al Covid che all’epoca venne tenuta segreta. La scorsa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha raggiunto un successo inimmaginabile. Complice la pandemia, lo show ha vinto tutti i record in fatto di ascolti, guadagnandosi anche di andare in onda nella notte di Capodanno. La Mediaset ha affidato al presentatore e ai Vipponi il compito di tener compagnia agli italiani in una serata così importante.

Questo spiega anche il grande cast che è entrato quest’anno nella casa più spiata d’Italia. Si sa che, più un programma guadagna visibilità, più diventa ambito dai personaggi famosi. Ma sono stati i protagonisti della scorsa edizione a rendere il Grande Fratello Vip di nuovo un successone. Tra questi, Andrea Zelletta, che da Alfonso Signorini era stato soprannominato comodino, ma che col tempo si è fatto apprezzare dal pubblico per il suo carattere, guadagnandosi un posto in finale. Trovandosi a sfidare un coinquilino, ha scelto di uscire cotro il più forte, Tommaso Zorzi, che poi ha vinto.

Per chi ha seguito il reality lo scorso anno, ricorderà che per un certo periodo Andrea Zelletta è stato allontanato dalla casa più spiata d’Italia. All’epoca, Alfonso Signorini fu molto vago riguardo i motivi che avevano spinto la produzione a prendere questa decisione. Oggi, è lui stesso a svelare la verità. Ospite al GF Vip Party condotto da Gaia Zorzi e Giulia Salemi, ha svelato i veri motivi, che erano in realtà legati al Covid-19. I partecipanti al Grande Fratello Vip venivano infatti sottoposti a controlli periodici. Durante uno di questo controlli, il suo tampone era risultato positivo, costringendolo all’isolamento.

“Allora, anche se gli autori non vogliono, lo dico lo stesso, tanto dove stavo stavo. Adesso tutti gli autori mi chiameranno dicendomi che non lo dovevo far sapere. Io lo dico e svuoto il sacco”, ha esordito così Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip Party. Per poi raccontare come aveva trascorso i giorni di isolamento: “Sono stato in un camper/roulotte, che forse non riuscivo nemmeno ad alzarmi perché sono un pochettino alto e non riuscivo a stare in piedi. Praticamente c’era una guardia lì per controllare ogni mio movimento. La guardia si faceva i fatti suoi, parlava al telefono e stava lì su Instagram”.

In questo modo, Andrea Zelletta ha potuto ascoltare anche eventi di attualità che stavano accadendo al di fuori della casa del Grande Fratello Vip. “Io chiuso, con la tendina, e appena la aprivo c’era lui che mi sgridava. Fatto sta che, poi, alla fine mi mettevo lì a origliare e sentivo quello che diceva”. Difatti, rientrato nel reality, raccontò anche ai coinquilini quello che aveva ascoltato, guadagnandosi una sgridata da parte di Alfonso Signorini. Alla fine, il suo tampone risultò un falso positivo ed è potuto rientrare nel reality senza problemi: “Anche perché dove potevo prenderlo il Covid se stavo chiuso lì dentro?”.

L’articolo Bomba Grande Fratello Vip: “Un vippone positivo al covid dentro la casa”. Signorini in grossi guai “Sapeva tutto”. Chi è proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.