bomba-grande-fratello-vip,-un’altra-espulsione-nella-casa.-continuano-le-offese-a-bellavia-“lo-avrei-affogato”

Il caso di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip è stato molto discusso e adesso a finire nel mirino dei telespettatori è Cristina Quaranta. Il pubblico si è stretto intorno al personaggio che ha avuto il coraggio di portare sul piccolo schermo una malattia come la depressione. Malattia di cui non si parla abbastanza ma che è comune a moltissimi italiani, che invece di curarsi si rinchiudono nelle mura della loro casa. Perché mentre viviamo un periodo di forte inclusività nei confronti di trans e omosessuali, di malati di Hiv e di anoressici, di handicappati e di disabili, ancora non riusciamo ad accettare i problemi psicologici.

Marco Bellavia ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip dopo aver ricevuto le accuse degli altri concorrenti. La sua uscita ha dimostrato che una persona depressa, nella nostra società, non può trovare conforto ma si ritrova sempre ad essere emarginata. Probabilmente è proprio questo il messaggio più grande che il reality ha potuto dare quest’anno: per quanto sia stata una brutta pagina di televisione, ha sicuramente aperto gli occhi a moltissime persone sull’argomento e potrebbe essere l’inizio di un grande cambiamento. Perché lo show rappresenta anche un po’ la nostra società.

La rabbia del pubblico nei confronti dei concorrenti più insensibili è sicuramente un punto di partenza. Sono due i Vipponi che sono stati squalificati in seguito ai loro atteggiamenti nei confronti di Marco Bellavia. La prima è stata Ginevra Lamborghini, eliminata direttamente dal Grande Fratello Vip per aver pronunciato la frase ‘Merita di essere bullizzato’. Il secondo è stato Giovanni Ciacci, eliminato dal pubblico con un televoto flash cui era stato sottoposto insieme agli altri personaggi che più avevano causato l’indignazione del pubblico. Ma adesso anche un’altra persona è a rischio.

Stiamo parlando di Cristina Quaranta, che non ha mai mostrato empatia nei confronti di Marco Bellavia e che nonostante l’ultima puntata del serale ha continuato a parlare male dell’attore. Lunedì abbiamo assistito a un Grande Fratello Vip molto serio, incentrato tutto sulla situazione che troppo ha indignato gli italiani. Alfonso Signorini si è ritrovato a dover gestire questa situazione e a dover dare soddisfazione a un pubblico arrabbiatissimo. Una puntata molto pesante che ha portato a delle conseguenze anche all’interno della casa più spiata d’Italia. E l’ex di Non è la Rai ha voluto dire la sua.

Parlando con Edoardo Donnamaria e Charlie Gnocchi, la donna ha raccontato un episodio di Marco Bellavia mentre era con lui nella piscina della casa del Grande Fratello Vip: “Si era attaccato ai miei capelli. Ma questo non è un atto di aggressività? Lui poi mi ha detto ‘no scusami Cri, sai mi sono fatto prendere dall’euforia’. Se fosse stato un altro te lo giuro Charlie lo avrei affogato, perché tu non ti puoi permettere di mettermi le mani addosso. Invece ho capito che era lui e non volevo sparare sulla croce rossa. Questa è la sensibilità delle persone”. Come reagiranno i telespettatori alle sue parole?

Bomba Grande Fratello Vip, Un’altra espulsione nella casa. Continuano le offese a Bellavia “Lo avrei affogato” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.