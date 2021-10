Bomba Ignazio e Cecilia, Lui beccato in flagrante con un’altra super vip, Lei furiosa la vuole picchiare. Cos’è successo

Ignazio Moser ha rivelato che, se fosse stato single, a L’Isola dei Famosi ci avrebbe provato con Valentina Persia. La dichiarazione è avvenuta sulla sua pagina Instagram, dove il personaggio famoso ha permesso ai suoi follower di fargli diverse domande. Sappiamo che lui è felicemente fidanzato con Cecilia Rodriguez, sorella della stupenda Belen. La loro storia d’amore è nata proprio in un reality, il Grande Fratello Vip. Ma da quel momento i due non si sono più lasciati. E sappiamo che le storie che nascono davanti agli occhi del pubblico sono sempre quelle cui ci affezioniamo maggiormente.

Ma Cecilia Rodriguez è anche molto gelosa. L’arrivo di Ignazio Moser a L’Isola dei Famosi ha innescato in lei la paura che la storia potesse ripetersi. Del resto, lei stessa era fidanzata quando è entrata nella casa più spiata d’Italia. Fidanzamento che, ovviamente, è stato interrotto in corso d’opera. Fortunatamente per la show girl, tutto è andato per il meglio e il suo fidanzato si è comportato egregiamente. Ovviamente, il suo bel fisico e le sue prestazioni in Honduras hanno incantato le telespettatrici, ma anche le naufraghe. Una in particolare non ha mai nascosto i suoi apprezzamenti.

Si tratta proprio di Valentina Persia, che su L’Isola dei Famosi ci è arrivata da single e che non ha mai nascosto il suo interessa per gli altri concorrenti. Ma è stato dopo l’arrivo di Ignazio Moser che la comica si è lasciata andare a delle vere fantasticherie. Proprio per questo, le permisero di dormire una notte sola con il suo beniamino, in un comodo letto coperto da una grande zanzariera bianca. Una situazione perfetta per la donna ma non per il naufrago, che non ha mosso un dito nei confronti della compagna di letto. Rimanendo così fedele a Cecilia Rodriguez.

Oggi, dopo mesi dalla fine di L’Isola dei Famosi, Ignazio Moser ci spiazza tutti con la sua dichiarazione. Sembra che in fondo Valentina Persia non gli fosse così indifferente. Anzi, l’ex naufrago ha ammesso che, se fosse sbarcato in Honduras da single, sarebbe stata proprio lei l’oggetto delle sue attenzioni. Una ammissione che è stata fatta sulla sua pagina Instagram, davanti a tutti i suoi follower e che sicuramente avrà letto anche Cecilia Rodriguez. Come reagirà la passionale argentina? Sappiamo che la sua gelosia è forte e non crediamo prenderà molto bene le parole del suo fidanzato.

Ma vediamo cosa precisamente ha ammesso Ignazio Moser: “Io non l’ho mai nascosto nemmeno a L’Isola dei Famosi.. Valentina Persia sarebbe stata la mia prima scelta”. Il loro gioco di seduzione, che all’esterno sembrava semplicemente uno scherzo, nascondeva quindi un fondo di realtà. Non solo, la comica è dimagrita moltissimo durante il suo percorso in Honduras. Anche una volta rientrata in Italia, quindi, si è sforzata di mantenere la linea. “Devo dire che L’Isola le ha fatto davvero bene. La vedo in forma.. complimenti. Sprizzi femminilità da tutti i pori”. Conclude così Ignazio, con altri complimenti per la sua ex compagna di avventura.

Proprio Cecilia ha quindi chiamato subito furiosa la Persia per capire il perché di queste dichiarazioni da parte del fidanzato minacciandola di una aggressione, ma la donna si è giustificata e ha chiesto ad Ignazio di togliere la storia. Ma cos’è successo davvero? In realtà Valentina è stata vittime delle Iene che le hanno fatto uno scherzo durato ben 3 mesi, durante il quale la donna ha pensato di avere un seno al ferormone che facesse impazzire gli uomini. Insomma uno scherzo riuscitissimo che ha coinvolto anche la coppia vip Ignazio e Cecilia. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

