Bomba Ignazio e Cecilia, perchè si sono lasciati. La dichiarazione choc: “Ecco con chi mi ha tradito”

Riflettori puntati nuovamente su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la coppia sembrerebbe che abbia ritrovato il sereno dopo la crisi arrivata durante l’estate 2020. A un anno dal ritorno di fiamma per la modella e il compagno ecco che arriva la verità circa le motivazioni che hanno determinato il loro (breve) addio.

L’estate 2020 non è stata semplice da vivere per la coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che, fino ad allora, si erano sempre mostrata felici ed innamoratissima sui social e durate le interviste rilasciate in tv e ai vari magazine.

Nel pieno della stagione estiva, durante una vacanza in Sardegna… ecco che per la coppia si parla di crisi e fine del loro amore. Una forte crisi sulla quale la Rodriguez e Moser hanno sempre cercato di mantenere un certo riserbo e non solo, dato che nel mirino dell’attenzione mediatica troviamo le presunte motivazioni che avrebbero spinto i due a lascarsi.

Cecilia e Ignazio, il perché dietro l’addio

Un anno fa a scuotere il web e il gossip italiano è stata la clamorosa fine della relazione tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, tanto da prendere parte separatamente anche al Festival del Cinema di Venezia sfilando da soli sul Red Carpet.

La famosa coppia decise di lasciarsi dopo la vacanza fatta in Sardegna, durante la quale il ciclista avrebbe avuto un presunto flirt con un’altra donna conosciuta in un noto locale. Ecco la verità.

“Ignazio Mi ha raccontato che era single”

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non hanno mai parlato apertamente della fine della loro relazione, nonostante i due abbiano superato in modo eccellente la crisi che ha investito la love story un anno fa. Dopo tempo cecilia ha ammesso che ha lasciato Ignazio per un sospetto di tradimento che lui ha assicurato non esserci stato infine.

Oggi a distanza di un anno, però, a rompere il silenzio è stata Caterina Bernal , donna che Ignazio Moser aveva conosciuto in Sardegna. La Bernal alle pagine di Chi circa l’incontro con il ciclista ed ex del Grande Fratello Vip ha rilasciato la seguente dichiarazione: “ Ci siamo presentati e io gli ho detto che sono argentina. Lui allora ha iniziato a parlare nella mia stessa lingua e mi ha raccontato che era single, poi abbiamo bevuto e ballato un po’, fino a quando non ci siamo scambiati i contatti ”.

