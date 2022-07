Bomba Ilary Blasi, Dagospia scopre le sue notti brave a Milano. “Super Focosa, ecco cosa faceva con il modello” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Il gossip su Ilary Blasi e Francesco Totti è inarrestabile. Dopo i loro comunicati disgiunti all’Ansa circa la loro separazione, continuano i segreti e i retroscena sulla loro ventennale storia d’amore. Già nel febbraio scorso Dagospia lanciò la bomba sulla loro crisi. Crisi prontamente smentita da entrambi ma, solo ora, si è scoperto che l’hanno fatto per tutelare i loro figli. Poche ore fa, lo stesso giornale di gossip ha sganciato un’ulteriore bomba sull’ex letterina. Ecco tutti i dettagli.

Dopo la presunta crisi annunciata a febbraio, Ilary Blasi e Totti cercarono in tutti i modi di ricostruire il loro matrimonio, smentendo la notizia data da tutte le testate giornalistiche. I due, però, hanno fallito nel loro intento e, come ha scritto il capitano nel suo comunicato, la separazione è risultata una scelta inevitabile. Addirittura, già da mesi, entrambi avrebbero una nuova storia. Il pupone frequenta Noemi Bocchi, conosciuta ad una partita di padel.

Quanto a Ilary Blasi, a lei sono stati accostati vari nomi di personaggi famosi ma la vera identità dell’uomo è ancora incerta. Prima l’attore Luca Marinelli, poi Antonino Spinalbese, poi, addirittura il ballerino di Amici, Alessio La Padula. Ma, a quanto pare, nessuno dei tre è riconducibile alla conduttrice. Il primo sarebbe ancora sposato, il secondo ha una recente relazione con Giorgia Tordini, il terzo ha smentito il tutto mediante una instagram story.

Dopo tutte queste notizie, sono uscite ulteriori retroscena sulla vita di Ilary Blasi. La bomba sganciata da Dagospia riguarda proprio i suoi esordi che, seppur lontani, stanno portando alla luce la presunta verità della vita della conduttrice. Molti, dopo l’annuncio sulla separazione, stanno confessando la vita mondana cui ha sempre partecipato. In particolare, le serate milanesi cui la vedevano protagonista. “Memorabili le sue serate nelle migliori discoteche della città in compagnia della collega Alessia Fabiani e le sue ospitate nei più cool locali d’Italia.

A Milano ancora si parla della sua focosa, giocosa e struggente relazione amorosa con il modello più bello e dannato in circolazione ai tempi: il biondo Shon, di origini nordiche. Voci, insistenti e a volte invadenti, sul suo approccio virile alla vita e all’altro sesso l’hanno sempre rincorsa”. Questo è quanto si legge sul conto di Ilary Blasi. A quanto pare l’ex letterina ha sempre amato essere libera e il divertimento notturno. Alcuni, infatti, hanno dichiarato che la sua relazione con Totti era molto aperta, a dispetto di quanto si volesse far credere.

Inoltre, ora che è in Tanzania con i figli, Ilary si sta godendo la sua libertà da single e sta pubblicando anche degli scatti molto provocanti che mettono in risalto il suo bellissimo fisico. Anche se, in realtà, ciò non sorprende nessuno in quanto l’ha sempre fatto anche durante il matrimonio con Totti, il quale ha sempre lasciato dei dolci commenti sotto le foto. Non a caso, infatti, il capitano ha sempre guardato con occhi completamente persi ed innamorati la sua donna, da lui definita ‘unica’. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

