Bomba Ilary Blasi: ha scoperto il tradimento di Totti grazie alla figlia piccola. Finalmente tutta la verità sul divorzio

Sono passate due settimane dal fatidico annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Totti. Da allora il gossip e la cronaca rosa non si sono mai arrestati svelando, ogni giorno, dei retroscena sulla vicenda. La fine del matrimonio della coppia ha suscitato un’enorme curiosità nell’opinione pubblica e nei fan più accaniti. Tutti vorrebbero sapere cosa ci sia realmente dietro una decisione così drastica ma, soprattutto, se ci sia stato un tradimento e chi sia stato la vera vittima, a patto che ci sia.

Ebbene, dopo 15 giorni, il giornale Chi magazine di Alfonso Signorini pare aver dato la risposta a tali quesiti. Lo stesso giornale che, il giorno del comunicato, pubblicò le foto di Totti sotto casa di Noemi Bocchi, la sua nuova compagna. In realtà, tanto nuova non è, siccome, a quanto pare, i due si frequentano da tantissimi mesi. La rivista ha smontato del tutto la tesi secondo cui sia stato Francesco a scoprire dei messaggi compromettenti sul cellullare di Ilary Blasi. Per giorni si è parlato di un misterioso uomo nella vita della conduttrice ma, tutt’ora, non si conosce l’identità nonostante il lavoro continuo dei paparazzi.

Molto semplicemente, secondo Chi, quest’uomo non esiste e i motivi della separazione sono altri. “Persone vicine alla coppia negano che sia colpa di alcuni messaggini captati da Totti sul telefono di Ilary, associati alle voci di un uomo misterioso a Milano. Secondo queste fonti, nonostante i sodali di Francesco siano convinti del contrario, non esisterebbero né i messaggini che avrebbero indispettito Totti, né l’uomo misterioso. E confermano le voci che vedono il Capitano circondato dalle tentazioni, capace di resistere a tutto fuorché a quelle”.

Stando a quanto riporta Chi, la crisi sarebbe partita da un momento ben preciso: “A un certo punto Totti ha tolto alla sorella di Ilary Blasi la gestione dei propri social. Nella sezione direct di Instagram di Francesco, infatti, arrivavano i classici messaggi delle ammiratrici, ma alcuni di questi tradivano una certa familiarità. E questo avrebbe spinto Totti a riappropriarsi dei social, per evitare domande e sospetti”. Il pupone, infatti, avrebbe iniziato a frequentare Noemi nell’estate scorsa. “Lei e Totti si conoscono ad agosto del 2021 a un torneo di padel. Lei lo confessa agli amici, cercando di capire le intenzioni del Capitano. A settembre inizia la frequentazione.

Ma il segreto viene ben custodito dagli amici e, forse, dall’intera città, che tutto perdona ai propri eroi. E questo nonostante Totti porti Noemi negli stessi luoghi dove era stato con Ilary”. Ebbene, la Blasi, crede al marito che le ha sempre smentito tutto. Entrambi dicevano si trattasse di una messa in scena organizzata per fare gossip. Addirittura, come tutti ricordano, a febbraio, lei stessa va smentire a Verissimo, dall’amica Silvia Toffanin, le voci sulla crisi e la foto scattata allo Stadio Olimpico che ritrae Noemi sugli spalti dietro Francesco. (vedi foto)

In seguito, però, proprio durante i mesi in cui ha condotto L’isola dei Famosi, Ilary Blasi, grazie anche alle parole della figlia minore, decise di ingaggiare un investigatore privato. E’ in quel momento che si arrivò alla verità. Ecco quello che si legge su Chi. “Mentre la Blasi sembra serena e crede al marito, sua figlia più piccola, Isabel, torna a casa felice e dice alla madre di avere due nuovi amichetti con i quali gioca al pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocchi. Ilary, allora, decide di far seguire il marito da un investigatore privato per vederci chiaro e scopre che Totti porterebbe la figlia con sé nel palazzo dove abita la sua dama bionda.

Un modo, anche, per sviare ogni sospetto. Quando Chi pubblica, due settimane fa, le foto di Totti che entra a casa di Noemi, Ilary ha solo la conferma di ciò che già sapeva, anche se, questa volta, deve intervenire pubblicamente. Quella di separarsi è una scelta che era nell’aria, che è stata meditata a lungo, e che non poteva più essere rimandata”. Dunque, questo sarebbe stato anche il motivo del comunicato disgiunto e non congiunto come sarebbe dovuto essere. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Bomba Ilary Blasi: ha scoperto il tradimento di Totti grazie alla figlia piccola. Finalmente tutta la verità sul divorzio scritto su Più Donna da Imma Bartolo.