Bomba Ilary Blasi, la "nuova fiamma" rompe il silenzio. "Ecco cosa c'è tra me e Ilary". Lui è un famoso di Mediaset

La cronaca rosa non si ferma a scavare i retroscena della separazione tra Ilary Blasi e Totti. Poche ore fa, è spuntato un altro nome che rientra nella lista delle laison della conduttrice. Dopo l’attore Luca Marinelli, Antonino Spinalbese , ex di Belen, e il presunto innamoramento con un imprenditore napoletano, pare che ci sia anche un ex ballerino di Amici, Alessio La Padula. Quest’ultimo, però, a differenza degli altri, è prontamente intervenuto sui social con un gesto molto brusco e al quanto criticabile. Ecco i dettagli.

E’, ormai, quasi metabolizzato da tutti che l’amatissima coppia Ilary Blasi-Totti sia scoppiata dopo vent’anni d’amore folle. E’ stato anche accertato che i due stessero in crisi già dalla fine dell’anno scorso. Crisi che hanno provato a superare senza il lieto fine. Lo stesso campione del mondo, nel suo comunicato, ha sottolineato di averci provato in tutti i modi ma la separazione è stata inevitabile. Lui, da alcuni mesi, si frequenta con Noemi Bocchi e, stando anche a quanto dichiarato dal suo migliore amico, Alex Nuccetelli, pare essere una cosa seria e non la solita ‘scappatella.

Ad Ilary Blasi, invece, vengono accostati molteplici nomi di uomini con cui si starebbe frequentando o che avrebbe già frequentato. L’ultimo, di poche ore fa, è quello del ballerino di Amici, Alessio La Padula. Si tratta di un ragazzo di 26 anni, il cui nome è saltato fuori solo per via di alcuni likes che Ilary gli ha messo sotto i post su Instagram. Secondo alcune indiscrezioni, i due si sarebbero conosciuti durante la trasmissione Star in the star, andata in onda l’autunno scorso su Canale 5 e condotta proprio dall’ex letterina. Secondo altri, invece, sarebbero stati proprio i messaggi compromettenti del concorrente del talent che avrebbero fatto infuriare Totti.

Dopo il comunicato all’Ansa, Ilary Blasi non si è più espressa sulla vicenda né su tutto il gossip che la sta travolgendo. In realtà, nemmeno gli altri uomini tirati in ballo sono intervenuti, ad accezione del ballerino Alessio. Quest’ultimo ha subito pubblicato una instagram story con una sua foto mentre fa un gesto molto brusco e una frase ben precisa: “Più sono vuote le teste, più sono lunghe le lingue.” Il suo gesto è stato molto criticato, quasi come se volesse cavalcare l’onda della popolarità che sta avendo grazie al fatto che i giornali stiano menzionando il suo nome. In particolare, molti non credono a questa storia in quanto si tratterebbe di un ragazzino molto più piccolo di Ilary e, inoltre, lui stesso ci ha tenuto a smentire.

Inoltre, in difesa di Ilary e di tutti i nomi a cui la stanno accostando in questi giorni, è intervenuta Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato una story su instagram affermando “due pesi e due misure…che schifo”. Ha anche preso in giro il gossip sul fatto che ogni giorno ci sia un nuovo nome nella vita della Blasi. Sonia si era anche già espressa sulla vicenda, attraverso un tweet.

“Ogni parola spesa su una coppia che dopo molti anni si lascia è una ferita inferta ai figli che meriterebbero solo di affrontare i difficili e inevitabili cambiamenti di vita senza dover leggere nei minimi dettagli ciò che avrebbe portato mamma e papà a non amarsi più“. Secondo l’opinionista del Gf Vip, dunque, le continue speculazioni del gossip non aiuterebbero né la coppia né, soprattutto, i suoi figli. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

