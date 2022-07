Bomba Ilary Totti, parla il marito di Noemi Bocchi: “Non sa cosa lo aspetta, Ecco cosa ha fatto a me e ai figli” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Da ore non si fa altro che parlare della separazione della storica coppia Totti-Blasi. Tutti sono ancora increduli, eppure la fiaba del capitano della Roma e della sua ‘unica’ donna non ha avuto il lieto fine che si immaginava e sognava. Francesco è da mesi che si frequenta con un’altra donna, che seppur molto somigliante a Ilary, purtroppo non è lei. Si tratta di Nomi Bocchi, anche lei già sposata e con due figli. Ebbene, il suo ex marito ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione che si è venuta a creare e sul pupone. Ecco i dettagli.

La nuova fiamma di Francesco Totti è Noemi Bocchi, 34 anni, romana e laureata in economia. E’ nota nell’ambiente romano per un matrimonio con un noto imprenditore, dirigente di una squadra laziale. La donna era già stata avvistata con il capitano, allo stadio Olimpico, a Febbraio e a lanciare la bomba fu proprio Dagospia. Ma, all’epoca, sia Francesco che Ilary smentirono tutto per tutelare la propria famiglia. In realtà, i due già erano in crisi e ognuno aveva già una nuova frequentazione. Il calciatore con Noemi, con la quale tutt’ora prosegue, l’ex letterina con un aitante giovane milanese col quale si sarebbe vista clandestinamente durante le trasferte Roma-Milano per l’ Isola dei Famosi.

Di Noemi Bocchi non si sa molto, oltre quanto suindicato, anche perché il suo profilo instagram è privato. Maggiori informazioni, invece, si hanno riguardo il suo ex marito, Mario Caucci che dovrebbe avere circa 34 anni. I due si sono sposati nel 2011 ma pochissimi anni dopo si sono separati. Dal loro matrimonio, però, sono nati due figli di cui non si conoscono i nomi. La primogenita ha oggi undici anni, mentre il secondo figlio, otto. Dal profilo instagram dell’imprenditore, che è solito pubblicare foto, si evince quanto sia legato ai suoi bambini.

Mario e Noemi non stanno più insieme da tantissimi anni ma l’uomo è intervenuto sulla vicenda lasciando una dichiarazione inaspettata. Il tutto è avvenuto quando, lo scorso febbraio, Dagospia aveva annunciato la fine del matrimonio tra Ilary e il capitano associando a quest’ultimo il nome della sua nuova fiamma Noemi. Ebbene, l’imprenditore Caucci rilasciò un’intervista a Il Messaggero. “Non è stata una sorpresa, nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce… Se fosse vero doveva usare più attenzione. Anche e soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia. Parliamo di cinque ragazzini che ne potrebbero subire le conseguenze.”

L’ultime parole con cui conclude la sua dichiarazione sono davvero inaspettate, quasi come se non biasimasse per niente il capitano in quanto lui sa davvero chi è Noemi. “Francesco Totti? Posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liason, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo.”

Sarà davvero un nuovo amore folle per il capitano? In realtà sarebbe stato proprio il migliore amico di Francesco a presentargli Noemi, Alex Nuccetelli, lo stesso che gli fece conoscere Ilary. E, lui stesso ha dichiarato che “non si è trattato di una storia di una sera”. Infatti, stando a quanto riportato anche da Chi magazine, il pupone starebbe spesso a casa della donna e sembra che i due facciano sul serio. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

