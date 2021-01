Bomba in casa Carrisi, Albano fa infuriare Loredana e lascia la casa: “Colpa di Romina, Beccati così”. Il gesto di lui manda in delirio i fan

Albano Carrisi torna a parlare di Romina Power, degli anni del loro amore e anche del loro brusco divorzio in una lunga e profonda intervista rilasciata a Maurizio Costanzo nel programma ‘L’Intervista’. In questa intervista il cantante pugliese ha parlato della sua vita, della sua infanzia e anche dei suoi amori. In particolare in merito alla storia con Romina Power, Al Bano ha raccontato il modo in cui si sono conosciuti e ha definito il loro amore una favola: “Fin dal primo giorno insieme a lei ho pensato che, comunque fosse andata, non mi sarei voluto perdere neanche un giorno con Romina”.

“Quando ci siamo lasciati ho assunto degli psicofarmaci, ma a salvarmi fu la preghiera”, ha confessato il cantante. Una dichiarazione che in effetti non sorprende. Anche Loredana Lecciso in una passata intervista aveva rivelato di aver trovato Albano sotto psicofarmaci e di averlo aiutato ad uscire da una profonda crisi in cui l’aveva gettato l’ex moglie. Intanto Romina intervistata a sua volta a Verissimo da Silvia Toffanin ha invece dichiarato di essere ancora innamorata del marito e di sapere che lui non ha mai smesso di amarla. Secondo la cantante alcuni gesti dell’ex coniuge sarebbero inequivocabili e farebbero capire che non l’ha dimenticata.

Dichiarazioni forti quelle della cantante americana che ha deciso di tornare a vivere nella tenuta di Cellino San Marco proprio vicino ad Albano, anche se in una casa diversa. Albano, venuto a conoscenza delle dichiarazioni di Romina, in forte imbarazzo ha annuito con la testa, confermando in un certo modo quanto detto da Romina per poi riflettere ed esclamare: “Cosa ho detto? Domani dopo questa dichiarazione parto, vado in America”. Insomma il cantante è stato beccato a fare un gesto che sembra proprio una confessione spontanea che evidentemente non avrebbe dovuto fare

Stando alle voci, infatti, dopo tale intervista ci sarebbero stati dei malumori in casa Carrisi. Loredana non sarebbe stata affatto contenta di questa uscita di Albano, che sembrava confermare un amore verso Romina che ormai dovrebbe essere solo un lontano ricordo. Il Cantante si è anche allontanato Da Cellino, e non è partito per l’America, bensì per la Spagna, a suo dire, per impegni lavorativi. Ha infatti partecipato all’ultima edizione iberica del nostro “Cantante mascherato” aggiudicandosi la semifinale del programma. Un allontanamento che sembra essere stato provvidenziale data la situazione

Sappiamo che però il periodo lontani ha fatto riappacificare la coppia e AlBano di recente ha chiarito una volta per tutte che il suo cuore appartiene a Loredana Lecciso. Parlando della sua ex ha infatti dichiarato: "Con Romina siamo come fratello e sorella". Una frase che non lascia spazio ad interpretazioni o dubbi: la storia d'amore tra i due è finita, almeno per quanto riguarda lui. Al Bano è deciso a pensare alla sua attuale compagna e al futuro dei due figli nati dal loro amore: Jasmine e Bido. Su Loredana nella stessa intervista ha dichiarato: "Lei è una compagna straordinaria". Mentre sul rapporto lavorativo con l'ex moglie ha aggiunto: "Abbiamo recuperato la giusta dimensione del vivere e poi sul palcoscenico è grande gioia, perché io mi diverto proprio come mi divertivo in passato".