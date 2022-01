Bomba in casa Carrisi, Jasmine asfalta suo padre Albano “Un ipocrita” Tutta colpa di Romina. Il motivo è assurdo, Fans sconvolti

Jasmine Carrisi non sembra essere contenta delle attenzioni riservate da Albano nei confronti delle figlie avute dal suo primo matrimonio con Romina Power, e lo dimostra una storia pubblicata dalla giovane sui suoi social. Il famoso cantante di Cellino San Marco si ritrova non solo diviso tra due donne, ma anche tra due famiglie. E’ risaputo che la sua ex moglie e la sua attuale compagna, Loredana Lecciso, non si sopportano. Le due fanno di tutto per non incontrarsi e si lanciano frecciatine a vicenda tramite interviste e ospitate in televisione, dove non si manca mai di parlare del triangolo amoroso.

Ma se le attenzioni del pubblico italiano sono concentrate sui dettagli piccanti di questa strana relazione a tre, con i suoi alti e bassi, adesso dovranno allargarsi anche a tutte le donne che Albano Carrisi ha messo al mondo. Si sa che il genere femminile è molto competitivo e che le figlie, in particolare, farebbero di tutto per ottenere le attenzioni del loro amato papà. Così il cantante deve dosare le sue attenzioni tra Cristel, Romina Jr e la più giovane Jasmine, frutto dell’amore con Loredana Lecciso. Per non parlare di tutti gli impegni lavorativi che ha, tra concerti, salotti e talent show.

E’ evidente che Albano Carrisi non riesce a gestire al meglio tutto questo, dal momento che i litigi familiari vengono sempre a galla e diventano di dominio pubblico. Insieme a lui e alle donne della sua vita, anche le figlie sono diventate dei personaggi noti sul piccolo schermo. Proprio ultimamente lo abbiamo visto discutere a Oggi è un altro giorno con Romina Jr. La più giovane, nata dal matrimonio con Romina Power, è un volto fisso nel programma Rai condotto da Serena Bortone. Quella di quest’anno è la seconda edizione di uno show che sembra sempre più in ascesa.

La giovane parla spesso della sua famiglia e del rapporto complicato con suo padre. In una delle ultime puntate lo ha accusato di non averla mai capita fino in fondo. Albano, dal suo canto, le ha ricordato che la lontananza ha giocato il suo ruolo nel loro rapporto. Dopo la scomparsa della figlia Ylenia e il divorzio, Romina Power è tornata in America e ha portato con se i suoi figli, lasciando il cantante solo e disperato nella sua grande tenuta pugliese. La famiglia non è stata fortunata ma adesso deve essere grata di essere nuovamente unita e poter ricominciare da capo. Al loro rapporto è stato dedicato anche un servizio pubblicato dal magazine Oggi, con i due felicemente abbracciati.

Subito dopo la pubblicazione dell’articolo, la reazione di Jasmine Carrisi ha lasciato tutti spiazzati. La ragazza ha pubblicato sui suoi canali social una frase che lascia molto spazio all’immaginazione: “Preferisco la sincerità di un silenzio all’ipocrisia delle tue parole”. Che sa dedicata proprio ad Albano, che di parole ne dice sicuramente moltissime? Anche la più giovane delle Carrisi è molto seguita, dopo aver partecipato insieme al padre a The Voice Senior, in veste di coach e giudice. Nonostante le apparenze, sembra vivere un malessere che era uscito fuori anche in una lontana intervista con Caterina Balivo: “Sognavo una famiglia normale”.

