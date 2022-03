bomba-in-casa-carrisi,-romina-e-albano-riscoppia-l’amore,-lei-confessa:-“ci-amiamo-e-l’ho-perdonato”.-loredana-distrutta

Romina Power e Albano Carrisi hanno fatto di nuovo la pace e sono vicini più che mai. Negli ultimi mesi i due sembravano essersi irrimediabilmente allontanati. Ma canta bene Venditti ,”certi amore non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” frase che sembra fatta appositamente per la celebre coppia. Che lui sia felicemente impegnato con Loredana Lecciso è indubbio. Ma è indubbio anche che il loro sia un grande amore e che si tratta di due anime che sono legate e che per quanto possano litigare e ignorarsi, torneranno sempre insieme, come hanno dimostrato più volte.

Dopo il divorzio, Romina Power ha voluto assaporare la sua libertà. Del resto, lei è sempre stata un’americana lontana dai valori e dalle tradizioni del sud Italia. La cantante preferisce viaggiare, fare nuove esperienze, amare più persone, piuttosto che fare la matrona in una tenuta pugliese. Se lo ha fatto per un certo periodo della sua vita è solo per amore di Albano Carrisi, che ha conquistato il suo cuore e l’ha tenuta stretta a se, almeno finché è durata. Ma quando lei ha deciso di fare ritorno nella nostra penisola, è stato impossibile non correre dal suo ex marito e non tornare a cantare con lui sul palco.

E se i due sono riusciti a superare una separazione così lunga e dolorosa, come potrebbero non superare i piccoli litigi che ancora oggi li accendono e li mettono l’uno contro l’altra? A noi romantici piace vederci un gioco d’amore, e chissà che i due non trascorreranno la vecchiaia insieme. Per il momento, comunque, avevano litigato a causa delle dichiarazioni di Albano Carrisi in un’intervista. Il cantante aveva ammesso di aver lasciato che intervenissero troppe interferenze nel suo rapporto con Loredana Lecciso, riferendosi chiaramente a Romina Power.

La sua ex moglie, infatti, non ha mai accettato la sua nuova compagna e si rifiuta di avere un rapporto con lei, nonostante i tentativi di approccio. Un comportamento probabilmente sincero e leale. Se la furbizia impone di ‘tenersi stretti i nemici ancor più che gli amici’, vediamo nella scelta di Romina Power una ingenuità ma anche una forte passione per le sue convinzioni e i suoi sentimenti. Che l’hanno portata ad allontanarsi da Albano Carrisi. Oggi lui è colpito dal Covid-19, e la donna non è riuscita a tenersi da parte in questo momento difficile e ha voluto mostrargli la sua vicinanza.

“Quando ha saputo che avevo il Covid si è preoccupata e mi ha dato un grande in bocca al lupo. Mi ha fatto piacere” ha raccontato Albano Carrisi. Ma la coppia è stata sempre vicina nei momenti del dolore e nei problemi. Come quando Romina Power perse la sua amata sorella: “Mi ha sorpresa. Mi ha scritto parole molto toccanti”. Oggi lei non gli porta più rancore e anzi lo esalta: “Mi ha insegnato a stare sul palco e ad affrontare il pubblico. Ero di una timidezza e di un’insicurezza spaventosa. Ho assorbito e fatta mia la sua disinvoltura. E penso di aver alleggerito la sua tendenza al melodramma. Lo amerò per sempre e anche lui mi ama ancora a suo modo”.

E voi che ne pensate? Per continuare ad avere news su Uomini e Donne, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche suINSTAGRAM

L’articolo Bomba in casa Carrisi, Romina e Albano riscoppia l’amore, Lei confessa: “Ci amiamo e L’ho perdonato”. Loredana distrutta proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.